Giallo Denise, parla l’avvocato della famiglia: “Non mi fido di quella televisione russa”

Piera Maggio, la mamma senza pace di Denise Pipitone, sparita nel nulla a 4 anni l’1 settembre 2004 mentre giocava in strada sotto casa a Mazara del Vallo, fa sapere che non cederà a “nessun ricatto mediatico”. Lo dice attraverso il suo legale Giacomo Frazzitta che segue il caso della bambina da sempre e che oggi pomeriggio dovrebbero partecipare alla trasmissione della tv russa Primo canale, “Lasciali parlare”, che ha rilanciato la vicenda di Olesya Rostov, la giovane donna in cerca di sua madre che ha raccontato di essere stata rapita da piccola. “Se stamattina non avrò sul mio tavolo il gruppo sanguigno di Olesya non parteciperò alla trasmissione”.

Avvocato cosa è successo?

“È successo che abbiamo accettato la loro proposta di un faccia a faccia in tv con l’obiettivo di fornire alla procura che indaga tutta la documentazione scientifica necessaria a fare chiarezza”.

Chi vi ha contattati? Quando?

“Venerdì 26 marzo sono stato contattato da una spettatrice della trasmissione che aveva notato la somiglianza tra Olesya e Piera Maggio. In serata ho incontrato via Skype i giornalisti della tv russa e l’accordo era che ci avrebbero aiutati ad avere le informazioni in maniera informale e veloce. Poi le cose sono cambiate: hanno cominciato a prendere tempo e ci hanno chiesto un confronto televisivo durante il quale sarebbe stato svelato se il gruppo sanguigno coincideva con quello di Denise. Ma noi non vogliamo finire nel tritacarne mediatico. Se non ci daranno il risultato dell’esame del sangue, chiederemo alla magistratura di svolgere direttamente tutti gli accertamenti del caso con una rogatoria internazionale”.

Che indicazione darebbe il gruppo sanguigno?

“Se quello di Olesya fosse lo stesso di Denise, ci direbbe che possiamo andare avanti con lo step successivo, cioè l’esame del Dna. Il gruppo sanguigno da solo può non voler dire nulla”.

La somiglianza tra Olesya e Piera Maggio è impressionante: potrebbe essere lei?

“Le somiglianze sono solo un primo elemento ma ciò che serve è altro: prove”.

Quante segnalazioni avete ricevuto negli anni?

“Centinaia e centinaia”.

E quante volte avete creduto di essere vicini alla verità?

“Tante. La prima segnalazione, quella della bimba albanese di Cantù, la ricordo benissimo. E poi Molfetta nel 2007, Marrakesh nel 2008. Cremona, Verona, Bologna”.

Ma non era lei.

“Mai”.

Cosa dovrebbe accadere in trasmissione?

“Olesya sarà in studio, mentre io sarò collegato in diretta da Marsala. Le chiederò se ricorda i momenti antecedenti all’ingresso in orfanotrofio per provare a ricostruire qualche passaggio . Ma, ripeto, non ci faremo strumentalizzare dalla tv russa. Prima vogliamo i documenti”.

Dopo la sua presa di pozione è stato contattato?

“Sì. Ma le chiacchiere stanno a zero. Servono i fatti. Senza il gruppo sanguigno non andremo in tv”.

Milioni di persone sognano la favola. Dopo anni di ricerche mamma Piera non ha mai perso la speranza.

“E non la perderemo mai. Ma anche stavolta siamo cauti”.







