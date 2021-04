Giallo di Aosta, arrestato il presunto omicida della escort uccisa in casa

Pubblicità

Hanno aspettato che tornasse ad Aosta e non appena Gabriel Falloni è arrivato, poco dopo le 22, l’hanno arrestato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. È finita così dopo tre giorni la fuga del killer di Elena Serban Raluca, la escort di 33 anni trovata senza vita domenica mattina con la gola squarciata in un piccolo appartamento in viale Partigiani, nel centro di Aosta. Su di lui, 36 anni, aostano ma originario di Sassari, si erano subito concentrati i primi sospetti: dopo aver incontrato e, secondo gli inquirenti, aver ucciso Elena, Gabriel Falloni era fuggito a Genova portandosi via il coltello e il cellulare della vittima.

Gli investigatori della squadra mobile avevano vagliato le immagini delle telecamere del condominio e i tabulati della vittima e hanno indirizzato le indagini su di lui anche perché aveva precedenti violenti: aggressioni a prostitute e nel 2014 era stato condannato a 4 anni per tentata violenza sessuale dal tribunale di Sassari. In particolare, aveva contattato una ragazza su Facebook offrendole un posto di lavoro nella cooperativa di ambulanze che gestiva, poi l’aveva chiusa in bagno e aggredita sessualmente. Lei era riuscita a morderlo e a fuggire.

Non altrettanto ha potuto fare Elena, sorpresa sabato sera in bagno alle spalle da quella coltellata mortale alla gola.

Era stata lei a mettere l’annuncio su una bacheca di incontri. Giovane e bella, era arrivata ad Aosta solamente da un mese, dopo esser partita da Lucca e aver girato diverse città. Aveva preso in affitto un piccolo appartamento, vicino all’Ovs, in cui riceveva i clienti. Un posto riconoscibile e centrale, e così aveva pensato di chiamarsi proprio “Elena Ovs” anche sul sito d’appuntamenti.

Era stata la sorella Alexandra, che non riusciva a contattarla, a dare l’allarme. Preoccupata si era precipitata all’alba di domenica da Lucca ad Aosta per cercarla. E i suoi brutti presagi si erano rivelati corretti: i vigili del fuoco erano entrati da una finestra nell’appartamento al primo piano affittato dalla giovane escort e avevano trovato la ragazza seminuda e priva di vita.





