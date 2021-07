Gianluigi Paragone contro il green pass: il candidato sindaco di Milano improvvisa comizio contro il certificato vaccinale

Domenica mattina, piazza San Babila a Milano. Una volta zona appannaggio esclusivo dei neofascisti, poi negli anni ’80 furono i paninari a colonizzarla mentre adesso è semplicemente uno dei centri principali dello shopping meneghino. C’è un uomo in maglietta e megafono che aizza un centinaio di persone, contro il green pass, contro Mario Draghi, la dittatura sanitaria, la finanza, i “padroni di merda”, si fermano curiosi e passanti con le buste e gli acquisti in mano, alla fine diventano anche di più: lui è Gianluigi Paragone, 49 anni e molte vite alle spalle: giornalista che fu direttore della Padania, quotidiano della vecchia Lega Nord, poi popolare conduttore televisivo alla 7 con La Gabbia, portato in Senato…