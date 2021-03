Gianni Morandi torna sui social: “E’ più dura del previsto”

Pubblicità

“E’ più dura del previsto”. Bollettini medici non ce ne sono più stati, le sue condizioni sono definite stabili, ma è Gianni Morandi che, tornando a scrivere sui social, racconta ai fan un po’ del suo stato d’animo. Dopo l’incidente in campagna è ricoverato da una settimana nell’ospedale di Cesena per le ustioni alle mani e alle gambe che si è procurato cadendo nel fuoco acceso per bruciare le sterpaglie nella sua tenuta.

“17 marzo. Grazie a Sinisa e a tutti gli amici del Bologna Football Club”, scrive Morandi su Facebook e su Instagram dove tra gli hashtag usa anche #èpiùduradelprevisto, #ustioni e cita il Centro grandi ustionati di Cesena che si sta occpando della sua guarigione.

Morandi ha postato sui suoi canali un video della sua squadra del cuore che prima dell’allenamento gli ha inviato un saluto per voce dell’allenatore Sinisa Mihajlovic: “In bocca al lupo per una pronta guarigione”.

Morandi si è ustionato nel giardino di casa scivolando sulle fiamme. Per le bruciature sono stati necessari il ricovero e cure specializzate. Dall’11 marzo, lui così attivo, era rimasto assente dai social. Oggi un post che di sicuro solleva i fan, seguito da centinaia di messaggi di incoraggiamento.





