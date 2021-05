Gilles Kepel: “Dalla guerra di Gaza esce vincitore Netanyahu. Ma gli Accordi di Abramo si sono indeboliti”

Pubblicità

Pubblicità

PARIGI – “Il fronte che si oppone agli Accordi di Abramo esce rinforzato, ma anche Benjamin Netanyahu ha incassato una vittoria”. L’intellettuale Gilles Kepel analizza gli effetti dell’ultima crisi mediorientale alla luce di quella che ha battezzato come la “Triplice fratello-sciita”, ovvero l’alleanza fra Turchia, Qatar e Iran, che si è costruita l’anno scorso tra l’Iran sciita e la Turchia e il Qatar, vicine ai Fratelli musulmani, in contrasto con l’intesa tra Israele, Emirati arabi, Marocco e Bahrain. Docente all’École Normale Supérieure e all’Università italiana di Lugano, Kepel propone una chiave di lettura alternativa a quella del conflitto tra sunniti e sciiti nel suo nuovo saggio Il Profeta e la pandemia che uscirà a giugno nella traduzione di Feltrinelli. “Solo chi non conosce a fondo le questioni mediorientali può essere sorpreso da questa nuova crisi”.

Perché?

“È vero che gli Accordi di Abramo hanno dato l’impressione che gli israeliani fossero riusciti ad aprirsi un boulevard arabo che permetteva di aggirare l’impasse palestinese. In realtà, restavano tensioni interne sia in Israele sia tra i palestinesi, e c’erano tutte le condizioni per una deflagrazione”.

A questo punto chi ha vinto?

“Netanyahu incassa un primo risultato. Dopo gli scontri nelle città israeliane a popolazione mista come Lod è svanita l’ipotesi di una coalizione contro di lui che includa gli elettori di Mansour Abbas, il capo dei deputati islamisti alla Knesset. Lo stato di emergenza dovrebbe facilitare l’adesione di una parte degli elettori di destra che si opponevano al premier. La tensione militare può facilitare una soluzione all’attuale crisi politica in Israele”.

E per Hamas?

“In Cisgiordania la leadership dell’Autorità palestinese di Mahmud Abbas si era già ridotta dopo che aveva scelto di rinviare alle calende greche elezioni che temeva di perdere, usando il pretesto che palestinesi di Gerusalemme Est non erano autorizzati a partecipare. Ed è con gli scontri alla Spianata della Moschee che si è verificato l’innesco della crisi. Hamas ha usato il momento di tensione, che ha cristalizzato tutti gli antagonismi montati durante gli accordi di Abramo, per scatenare il suo attacco militare. E ha spiazzato Israele, che non si aspettava a una tale quantità di missili. Il fatto di essere riusciti ad aprire una breccia nella Cupola di ferro, la difesa antimissile israeliana, è un game changer per Hamas”.

Potrebbe ottenere una leadership più ampia?

“Hamas ha conquistato in questo modo un prestigio nel mondo musulmano ma anche tra i palestinesi, un po’ come accadde a Hezbollah nella guerra dei 33 giorni dell’estate 2006. La sua popolarità si estende ora fino alla Cisgiordania, dove anche chi non è militante islamico e non condivide l’ideologia di Hamas pensa che sia l’unico capace di difendere Gerusalemme e la causa palestinese, sicuramente meglio del debole Abbas”.

E ora?

“Come dicevo l’ipotesi di un governo di unità nazionale intorno a Netanyahu non mi sembra più impossibile. Vedremo nei prossimi giorni. Tra i punti di svolta per Israele c’è anche il ruolo degli arabi israeliani che rischia di continuare ad alimentare tensioni, in particolare con il ruolo di Mansour Abbas che si sente ormai come una sorta di re d’Israele alternativo, mette manifesti in arabo nei quartieri dei suoi elettori. È solo uno dei tanti paradossi che rimangono”.

Quali altri vede?

“C’è il fatto che Israele ha consentito al Qatar di finanziare la ricostruzione di Gaza, mandando ogni mese un aereo con un carico di 30 milioni di dollari in piccole banconote che atterrava all’aeroporto di Tel Aviv, scortato fino alla frontiera egiziana per poi passare nelle mani di un leader di Hamas che ridistribuiva le somme. Era il prezzo da pagare per evitare l’esplosione sociale tra i milioni di abitanti di Gaza. Ed era accettato perché si tratta di un modo indiretto di garantire la sicurezza quotidiana di Israele. Ma si è capito ora che Hamas tratteneva una quota che è stata probabilmente usata anche per costituire la riserva di missili sparati contro Israele. Quindi ora si pone la questione del finanziamento del Qatar a Gaza e più in generale di come garantire la pace sociale che è importante anche per Israele. L’attuale crisi ha stravolto molti compromessi ed equilibri instabili”.

E la Turchia, nuova protagonista nella crisi mediorientale?

“Diciamo che questa crisi è l’espressione di quell’asse fratello-sciita che racconto nel mio libro. Qatar, Turchia e Iran hanno dimostrato non di vincere ma di avere una capacità di minaccia degli accordi di Abramo. Mettendo in difficoltà anche gli Stati Uniti e il presidente Biden, sia sul piano interno, sia su quello della politica internazionale con il tentativo di risolvere la crisi con l’Iran. La conclusione è che oggi il fronte anti Accordi di Abramo esce rinforzato, ma anche Netanyahu”.

Il presidente turco Erdogan si fermerà?

“Continua a giocare con il fuoco, cerca di affermarsi sul piano internazionale ma la sua popolarità interna è minacciata, deve affrontare una grave crisi economica, ha avuto una gestione disastrosa della pandemia. Senza contare che Erdogan sa di non avere più un amico come Trump alla Casa Bianca”.

Vede conseguenze sugli Accordi di Abramo?

“Non ancora. L’Arabia saudita è stata costretta a protestare contro la polizia israeliana per gli scontri sulla Spianata delle Moschee, ma lo ha fatto perché Mohammad Bin Salman ha trenta milioni di cittadini da governare, tra cui molti gruppi salafiti che contestano il suo regime. Gli Emirati arabi sono rimasti abbastanza silenziosi, anche perché non hanno la minaccia di un fronte sociale interno. In Marocco c’è stata qualche manifestazione pro-palestinese ma che era più che altro strumentale contro la monarchia”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest