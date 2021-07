Ginnastica, Simone Biles si ritira dal concorso generale

TOKYO – Simone Biles non sarà in gara nell’all-around, il concorso generale, in programma domani all’Ariake Gymnastic Center. La quattro volte campionessa olimpica, reduce dal clamoroso ritiro durante la gara a squadre, resterà fuori per quelli che la Federazione Usa definisce “problemi di natura psicologica”. Questo il comunicato ufficiale: “Dopo ulteriori valutazioni mediche, Simone Biles si ritira dalla gara dell’all-around per focalizzarsi sul suo benessere psicologico.

Olimpiadi, il peso del mondo non è uguale per tutte di Emanuela Audisio 27 Luglio 2021

Simone continuerà a valutare giorno per giorno se partecipare alle finali della prossima settimana. Al suo posto nell’all-around scenderà in pedana Jade Carey. Siamo totalmente solidali con la decisione di Simone e plaudiamo al fatto che lei voglia dare la priorità al proprio benessere. Il suo coraggio dimostra una volta ancora perché è modello di riferimento per tanti”. Il futuro nell’Olimpiade di Simone Biles dunque resta molto nebuloso. Sfumato l’obiettivo di superare Larissa Latynina per numero di medaglie d’oro, ora viene meno anche la possibilità di raggiungerla a quota nove. Ma questo sembra davvero, in questo momento, l’ultimo dei problemi della più grande ginnasta di tutti i tempi, affondata nei suoi fantasmi, schiacciata dalle responsabilità, da quel “mondo che devo reggere sulle spalle, e a volte è così difficile”. Ancora di più adesso.