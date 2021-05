Gino e Michele: “Due imprese di Conte: vincere e diventare simpatico”

Pubblicità

Pubblicità

«Conte non è stato l’allenatore normale di una squadra vincente, ma l’allenatore vincente di una squadra normale. Solo una personalità forte come la sua poteva riuscire in questo capolavoro di scudetto. E chi se ne frega se è stato una bandiera della Juventus». Gino (Vignali) e Michele (Mozzati), autori televisivi e teatrali, da Su la testa a Zelig (ma basterebbe il fatto che abbiano scritto Ci vuole orecchio con Enzo Jannacci a farne degli idoli) fanno parte di una categoria di tifosi interisti molto diffusa a Milano: di sinistra, intellettuali, un pochino integralisti, calcisticamente parlando, abbonati a San Siro da oltre trent’anni, mai una partita saltata, «a parte questa stagione, dove io ho sofferto come un cane, non andare a San Siro è stato peggio che dover star lontano da concerti, cinema, teatri», dice Gino. Però nessun dubbio su chi sia stato l’uomo simbolo di questa vittoria: «L’allenatore – dicono all’unisono – certo, non è esattamente simpaticissimo, ma ultimamente, con lo scudetto che si avvicinava, lo è molto di più. Ma che sia stato della Juve è un dettaglio: è un professionista, se è arrivato qui l’ha fatto per vincere e ci è riuscito. E speriamo che resti, perché questa squadra ha un futuro, può aprire un ciclo».

Quanti sono stati duri questi 11 anni senza scudetto?

Gino: «Parecchio. Ma abbiamo vissuto periodi peggiori: gli anni prima di Mancini e Mourinho, quando allo stadio i milanisti ci cantavano “Non vincete mai”. Per fortuna avevamo qualcosa a cui attaccarci, il dolcissimo ricordo del Triplete, così come negli anni ’70 e ’80’ ci attaccavamo alle vittorie di Herrera. Ma la vera frustrazione dal 2010 in poi è stata la mancanza di prospettive: la società o non c’era o non si sapeva chi fosse la dirigenza. Anche per questo lo scudetto è ancora più bello».

Michele: «Io penso che questi 11 anni siano stati normali per un tifoso interista, noi amiamo un po’ soffrire, o forse ci siamo abituati. Ma già l’anno scorso avevamo capito che sarebbe cambiato qualcosa. E poi non è la prima volta che festeggiamo uno scudetto. Certo, questo è speciale: quando vincevamo con Mancini e Mou non avevamo avversari: una volta la Juve era in B, una volta c’era solo la Roma a contrastarci. Stavolta abbiamo messo in fila Juve, Napoli, Milan, Atalanta. Vale più degli altri. E fa del bene anche al calcio italiano».

Inter campione d’Italia, i gol della cavalcata scudetto di Francesco Caruana 02 Maggio 2021

In che senso?

Michele: «Che un campionato vinto per 9 volte di fila dalla stessa squadra è un campionato poverissimo, senza prestigio internazionale. E infatti il livello è molto sceso. Quindi è un bene che la Juve non sia andata in doppia cifra, a parte il fatto che è la Juve, che comunque non mi dispiace. E a parte il fatto che l’abbiamo interrotto noi questo ciclo: sarei stato felice anche se avesse vinto l’Atalanta. Guarda caso, anche loro nerazzurri».

Conte a parte, chi è l’uomo simbolo di questo scudetto? Lukaku? Barella?

Gino: «Sarei portato a dire loro, sì, ma davvero in questo risultato Conte pesa molto più di chiunque altro, di qualunque allenatore che vinca uno scudetto»

Da Barella a Darmian, lo scudetto con l’anima italiana di Matteo Pinci 02 Maggio 2021

Michele: «Io dico la squadra, che poi è un modo per dire Conte. Perché quest’anno sono stati determinanti anche giocatori non titolari fissi, penso a Darmian che ultimamente ci ha dato 6 punti, penso a D’Ambrosio. Ovvio, Lukaku nessuno se lo aspettava così presente, così dirompente, così punto di riferimento. Ma nel calcio se hai un solo grande fenomeno non ti serve a niente, senza una squadra dietro. Chiedete alla Juve con Ronaldo o al Milan con Ibra».

Conte, Zhang, Lukaku: cosa facevano nel 2010 i protagonisti dello scudetto dell’Inter? di Furio Zara 02 Maggio 2021

Ora però Conte rischiate di perderlo, visto che la liquidità di Suning è messa in dubbio e lui vuole investimenti.

Michele: «Vediamo se accadrà. Le dichiarazioni di Conte mi sembrano molto standard: ogni allenatore vuole una squadra sempre più forte, i giornali spesso amano montare la panna per fare clamore ed essere letti. Poi tutte le società hanno problemi economici nel periodo, c’è chi sta messo molto peggio di noi».

Gino: «Io non metto la mano sul fuoco sul fatto che resti, ma se partisse farebbe un errore. Se poi vuole tornare antipaticissimo com’era prima, torni pure alla Juve come si sussurra. Suning non ha soldi, o non vuole metterli o forse non può per motivi politici, chissà. Ma questa squadra con pochi innesti può aprire un ciclo: bastano un centrocampista, un uomo di fascia sinistra e un difensore veloce per non dover mettere ancora Ranocchia quando se ne rompe uno».

Mercato: Conte vuole Ermeson, il sogno dell’Inter è De Paul di Giulio Cardone 02 Maggio 2021

Lo scudetto è particolare anche per un motivo: arriva senza che qualcuno l’abbia potuto vedere allo stadio.

Michele: «Non infierisca. Per noi San Siro è qualcosa che va oltre il banale tifo: trovarsi lì con gli amici è condividere delle cose, un modo di essere, dei riti come il panino con salamella e le caldarroste. Magari un po’ maschilista, lo ammetto, anche se negli ultimi anni le tifose sono aumentate. La partita dal vivo è un modo per esserci, per contarsi e per raccontarsi, uno dei pochi esempi ancora sopravvissuti di complicità sociale, viste le crisi della politica e della cultura».

E neanche lo si può festeggiare in pubblico.

Gino: «Anche questo fa parte dei tempi incredibili che viviamo. Uno scudetto senza sentire le clacsonate della gente per strada è un po’ surreale, e neppure si può fare festa in casa di qualcuno. Mi hanno appena mandato foto di code incredibili al negozio ufficiale dell’Inter, ma poi le bandiere vanno sventolate in qualche modo. Le appenderemo al balcone».

Michele: «A patto di trovarle. Quella che ho in casa non salta fuori. E ho girato tutta la città in scooter. Almeno 30 bancarelle e nessuna che ne avesse. Zero. Di qualunque squadra, ma non dell’Inter. Le tireranno fuori adesso per venderle a prezzi maggiorati. E noi le compreremo. Bisogna festeggiare, uno scudetto così capita poche volte».





Go to Source

Tweet Share Pinterest