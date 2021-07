Gioca a Play&Win, la nuova iniziativa di Gedi Smile

Pubblicità

Nasce oggi una nuova opportunità per gli abbonati digitali a Repubblica.

Tutti gli abbonati possono partecipare infatti a Play&Win, iniziativa che rientra nell’ambito di GEDI Smile (il nuovo club gratuito dedicato agli abbonati digitali), e vincere facilmente tanti meravigliosi premi.

Giocare e vincere con Play&Win è facile e divertente: basta accumulare gli Smile, svolgendo semplici ‘missioni’, e accedere a un ricco catalogo di premi.

Gli Smile sono la ‘monetina’ della quale il nostro abbonato non potrà più fare a meno: più Smile guadagna, più Smile potrà utilizzare per ricevere i premi, maggiori saranno i suoi sorrisi.

Guadagnare gli Smile è molto facile: ai nostri Abbonati sono riservate tante ‘missioni’ e, ogni volta che si completa una missione, si guadagna il corrispondente numero di Smile.

Alcune di queste missioni sono sempre attive e possono essere completate in qualsiasi momento, altre invece saranno attive solo un periodo limitato di due settimane.

La prima missione è Invita un amico e sarà sempre attiva: per completarla e guadagnare punti basta invitare un amico a sottoscrivere un abbonamento a Repubblica. Basterà recarsi sulla pagina della missione, copiare il proprio codice e inviarlo ai propri amici invitandoli ad abbonarsi. Quando l’amico attiva l’abbonamento a Repubblica avrà accesso anche lui a GEDI Smile e si dovrà recare sulla pagina della missione per inserire il codice dell’Abbonato che lo ha invitato. Una volta inserito, entrambi gli utenti riceveranno degli Smile in premio. Smile e premi per tutti!

Inoltre, ogni mese, ci saranno sempre nuove missioni che aiuteranno gli abbonati a conoscere, scoprire a utilizzare al meglio l’abbonamento digitale a Repubblica.

Per partecipare a Play&Win è necessario essere abbonati a Repubblica: scegli qui il tuo abbonamento.

Play & Win è su www.gedismile.it: più smile, più vinci.





