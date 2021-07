Giochi bollenti, a Tokyo è allarme caldo

Pubblicità

TOKYO – È un’Olimpiade calda, ma per una volta non è il Covid a rendere assai unica l’atmosfera a Tokyo. All’ora di punta, sulla capitale giapponese, c’erano 34 gradi con il 67% di umidità. Un clima torrido, insopportabile per qualcuno. Come per l’arciera russa Svetlana Gomboeva, svenuta durante il ranking round di qualificazione, gara iniziata alle 9 del mattino locali nel parco di Yumenoshima. “Va tutto bene. Ho avuto un terribile mal di testa ma complessivamente sono ok e pronta a continuare la competizione”, ha spiegato la 23enne, residente a Ulan-Udè, in Siberia, tutt’altra latitudine e clima. Stanislav Popov, suo allenatore, ha aggiunto che Gomboeva non è stata portata in ospedale perché non era necessario e che domenica “proseguirà le gare” con i suoi compagni della nazionale, “in ogni caso non ho mai visto nulla di simile”. Certamente non un bel segnale per i Giochi di Tokyo, che si avviano a diventare tra i più caldi di sempre. Nel 1964, per ovviare al vigore dell’estate giapponese, l’Olimpiade si celebrò dal 10 al 24 ottobre. Soltanto tra la sera di domenica e lunedì sono previsti temporali, con un leggero calo di circa 4-5 gradi delle temperature massime.

La protesta degli skaters

Per lo stesso motivo gli atleti dello skateboard hanno protestato per l’assurdo inizio delle gare a mattina inoltrata, ottenendo l’anticipo alle 8:30 delle gare di domenica e lunedì che all’Ariake Urban Sports Park già assegneranno le prime medaglie nello Street maschile e femminile. Si sa da tempo invece dello spostamento della maratona, l’ultima gara dei Giochi, nella più fresca e settentrionale Sapporo, domenica 8 agosto.

