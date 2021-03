Giornata nazionale vittime del Covid, il presidente Mario Draghi è arrivato a Bergamo

Pubblicità

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Bergamo, per commemorare la Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. Al Cimitero monumentale della città è stata deposta una corona di fiori. Subito dopo al Parco Martin Lutero alla Trucca, vicino all’ospedale Papa Giovanni XXIII che è stato uno dei simboli della pandemia, si svolgerà l’inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi.

ll premier pianterà un tiglio, albero simbolo della longevità, proveniente dal Comune di Biccari, piccolo borgo in provincia di Foggia, che segnerà la nascita ufficiale di questo bosco che vuole contrapporre a una tragedia immane un’immagine di speranza e di futuro.

Durante la commemorazione sono previsti saluti e interventi istituzionali, presenti anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il presidente della Regione Attilio Fontana. La giornata scelta non è casuale: è quella in cui un anno fa i camion dell’esercito partirono da Bergamo carichi di bare destinate ai crematori di altre città, perché qui il numero dei morti era ormai troppo alto.

Milano ricorderà le vittime del Covid osservando un minuto di silenzio alle 11 in una cerimonia in piazza della Scala a cui prende parte il sindaco Beppe Sala. Per tutta la giornata di domani gli edifici comunali esporranno le bandiere nazionale, europea e civica a mezz’asta.

In occasione della ‘Giornata nazionale per le vittime del Covid’ oggi bandiere a mezz’asta in tutte le sedi della Regione Lombardia. A Palazzo Lombardia, a Palazzo Pirelli e nelle altre sedi territoriali alle ore 11 un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. In serata, poi, i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati con il tricolore.

Un cuore tricolore di oltre 20 metri quadrati composto da centrotavola realizzati all’uncinetto da 14 donne, che hanno lavorato per 1200 ore utilizzando 26mila metri di filo: è “The Knitted Heart”, l’opera dell’associazione padovana De Leo Fund Onlus che fino a domenica 21 marzo sarà esposta sulla facciata di Palazzo della Ragione in piazza Vecchia a Bergamo Alta, in segno di vicinanza a tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa del Covid-19. I centrini che compongono il cuore sono stati realizzati nel periodo del lockdown della scorsa primavera dalle donne del laboratorio creativo dell’associazione. Dopo essere stato ospitato sulla facciata del municipio di Vo’ Euganeo, The Knitted Heart arriva ora in un’altra delle città italiane simbolo della pandemia in occasione del 18 marzo, la prima Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid-19: la data è stata scelta perché il 18 marzo del 2020 l’Italia assistette al corteo dei carri militari che trasportavano le bare dei defunti bergamaschi. Il Comune e la Diocesi di Bergamo hanno incluso l’installazione del cuore nel calendario dei momenti di commemorazione organizzati appunto per la Giornata nazionale. (Foto dalle pagine Instagram “The Knitted Heart” e “De Leo Fund Onlus”)



Anci Lombardia invita tutti i Comuni lombardi a partecipare alla prima Giornata in memoria delle vittime del coronavirus con un minuto di silenzio, rilanciando l’appello del presidente Anci, Antonio Decaro. Il minuto di raccoglimento, da osservare alle 11, sarà in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta. “I Comuni lombardi hanno svolto e svolgono un lavoro straordinario a supporto delle comunità, adoperandosi senza fatica anche per vincere la grande sfida della campagna di vaccinazione in corso. Le difficoltà sono tante ma i sindaci e tutti gli amministratori sono impegnati, con tenacia, nello spirito di una collaborazione leale e virtuosa tra le istituzioni”, afferma il presidente dell’Anci Lombardia, Mauro Guerra. “Il mio pensiero va anche a tutti gli amministratori locali che in questo ultimo anno, con spirito di sacrificio, hanno perso la vita mettendo al servizio dei cittadini tutto il loro impegno e le loro forze senza mai risparmiarsi. Il ricordo e l’omaggio alle nostre cittadine e cittadini che sono stati vittima della pandemia servano come monito a non abbassare la guardia e come ulteriore sprone all’impegno di tutti per portare il nostro Paese fuori dall’emergenza”, conclude.





