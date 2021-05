Giovani, professionisti ed ex Dema. Ecco i nomi che il Pd vuole affiancare a Manfredi

I leader 5stelle incoronano Gaetano Manfredi, candidato a sindaco della coalizione Pd-M5s allargata al centrosinistra. “Un grande candidato”, dice Roberto Fico, presidente della Camera. “Una persona preparata, che stimo”, gli fa eco Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. Ma Antonio Bassolino, l’ex sindaco che corre da indipendente per Palazzo San Giacomo, lancia la stoccata al “Patto per Napoli” per salvare i conti del Comune – siglato dei leader di Pd, M5s e Leu – che ha sbloccato la discesa in campo di Manfredi: “Io sto costruendo un patto con Napoli – dice Bassolino ieri in piazza Mazzini – Il patto si fa coi cittadini napoletani in primo luogo, per poi avere in modo autorevole un rapporto…