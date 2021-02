Giovani, veloci, sostenibili: la Bocconi premia le aziende che hanno risposto meglio alla crisi Covid

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – C’è l’impresa che lavora su audio-video e luci per cinema, teatri ed eventi. Nel 2020 a causa della pandemia avrebbe potuto perdere tutto, visto l’azzeramento dell’attività di riferimento. Ma con una grande prontezza e decisioni rapide si è rilanciata nell’ambito delle produzioni cinematografiche e ha così potuto difendere in buona parte il suo fatturato (e i posti di lavoro). C’è la società che ha voluto donare al suo territorio gravemente colpito dal Covid, sostenendo non solo gli ospedali locali ma le piccole associazioni sportive rimaste senza sponsor per far riversare sulla collettività i benefici di un bilancio solido. E nonostante le incertezze di una crisi della quale ancora non si conosce la fine ha voluto investire 20 milioni, su 120 di fatturato, per prepararsi al meglio alla ripresa.

Sono solo alcune delle realtà premiate dalla SDA Bocconi con il BPA – Best Performance Award, dedicato alle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. Un riconoscimento che segue un processo di selezione scientifica, che la business school meneghina svolge con i principali partner dell’iniziativa: JP Morgan Private Banking, PwC, il fondo di private equity EQT, Bureau van Dijk, e Havas Pr. Da un campione di circa 500 mila aziende ne vengono selezionate, in base all’analisi dei dati di bilancio, circa 500: quelle che superano rigidi parametri economico/finanziari. Si passa poi all’invio di questionari per mappare anche qualitativamente le società in esame, analisi corredata attraverso focus group e interviste dirette. Ottantasette sono quelle che hanno risposto alle domande del team di ricerca e sette quelle selezionate come vincitrici dalla commissione che aggiudica i premi per le cinque categorie.

La ratio di fondo del premio è riconoscere le aziende “che si sono distinte per aver creato valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale in modo sostenibile”. Giulia Negri, docente alla SDA Bocconi, spiega che “quest’anno abbiamo deciso di approfondire la dimostrazione di resilienza all’ondata d’urto del Covid”, che ha costituito l’hot topic specifico di questa quarta edizione del premio, con due vincitrici ad hoc.

La storia di queste aziende dà una mappa delle qualità che le hanno fatte emergere nonostante il momento di difficoltà e che sono riuscite a far coesistere la performance economica (riferita agli ultimi anni, non solo al 2020) con una spiccata attenzione alla sostenibilità. Dai focus group e le interviste condotte, l’impressione che emerge è che gli imprenditori “dimostrano grinta propositiva, voglia di mostrarsi non solo per le difficoltà con le quali stanno lottando, ma per la capacità di difendere la storia di successo alle loro spalle. C’è grande competitività tra di loro, voglia di far valere la propria eccellenza”. Ecco dunque i premiati:

Best Performing Small Company: Targa Telematics S.p.A.

Best Performing Medium Company: I.CO.P. S.p.A. e SIFI S.p.A. (parimerito)

Best Performing Large: Iren S.p.A.

Best Performer of the Year: Davines S.p.A.

Hot Topic: Premio “Most Impactful Company”: S.A.I.B. S.p.A Premio “Adapt to React”: Music & Lights S.r.l.



Negri spiega le ragioni dei premi. Nella categoria Small Company, Targa Telematics (Treviso) ha primeggiato con le sue soluzioni tecnologiche dedicate alla mobilità intelligente e alla gestione delle flotte aziendali con un focus sull’elettrico. “Un’azienda non solo giovane per la recente costituzione avvenuta nei primi anni 2000, ma per l’età media del team che è inferiore ai 30 anni. Un bell’esempio di crescita in poco tempo e grazie alle risorse giovani presenti sul territorio”. Forte l’impegno sociale: dal finanziamento alla restaurazione del Cardinale Seduto del Manzù, alla collaborazione con le Università per finanziare delle borse di studio, arrivando alla promozione della “Città della Speranza”.

Salendo di dimensione, tra le aziende medie si è imposta una coppia formata da Sifi e I.CO.P. La prima, con sede a Catania (“a dimostrazione di come le eccellenze si trovino su tutto il territorio”), sviluppa dispositivi medici per la cura degli occhi. Ha istituito al suo interno la funzione Health, Safety and Environment per promuovere progetti in campo ESG e dal 2015 sostiene l’onlus Sightsavers per prevenire la cecità nei paesi più poveri tramite cui ha finanziato 486 operazioni di cataratta in Pakistan. La seconda da Udine ha messo a disposizione le sue competenze nel comparto dell’edilizia (unica B-corp del settore) nel Sud Sudan lanciando la Scuola di arte e mestieri “Ireneo Dud Vocational Training Center”, un’azienda agricola sostenibile, “I.CO.P. South Sudan branch”, e lanciando iniziative come gli Orti per le donne.

Tra quelle di grandi dimensioni, il premio è andato a Iren, la multiutility con sede a Reggio Emilia e quotata in Borsa. Tra gli elementi distintivi, l’aspetto della sostenibilità emerge dal fatto che il 76% della produzione di energia arriva da fonti rinnovabili contro una media di settore che si attesta al 40 per cento.

Detto dei premi per dimensioni, il “Best performer of the year” è andato alla Davines di Parma che produce cosmetici “e che, da sempre, è improntata alla sostenibilità”. Altra B-Corp, fin dal 2005 ha una carta etica e dal 2017 ha reso il suo sito produttivo carbon neutral ovvero non impattante sull’ambiente per il consumo di risorse e le emissioni.

Infine, le due aziende indicate come esempi di risposta al Covid. Music&Lights è quella capace di re-inventare il suo business nell’ambito delle produzioni cinematografiche dimostrando come “la governance snella e reattiva siano un valore aggiunto fondamentale per affrontare le situazioni critiche”. Basata a Latina, prevede di perdere “solo” il 27% del fatturato in un segmento che ne lascerà per strada il 90%. S.A.I.B. (Piacenza) è una delle principali imprese italiane produttrici di pannello truciolare grezzo e nobilitato. La sostenibilità ce l’ha nel DNA, visto che la base della sua produzione è materiale di recupero, e ha dimostrato coraggio nell’investire 20 milioni (su circa 120 di fatturato realizzato nel 2019) nonostante le incertezze per farsi trovare pronta alla ripartenza. Ha anche dimostrato di essere presente per i propri dipendenti, ai quali ha integrato la cassa integrazione per non subire perdite di reddito, e per il proprio territorio tramite 200 mila euro di donazioni.





Go to Source

Tweet Share Pinterest