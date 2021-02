Giuseppe Conte all’università parla di: “Tutela della salute e salvaguardia dell’economia, lezioni dalla pandemia”

“Tutela della salute e salvaguardia dell’economia: lezioni dalla pandemia”: è il titolo della lectio che segna il ritorno di Giuseppe Conte all’università di Firenze dopo l’incarico di governo e prima dell’incontro con Beppe Grillo fissato per domenica a Bibbona. L’ex premier parla dal rettorato dell’università dove è tornato nei panni di professore di diritto e dove è stato accolto dal rettore Luigi Dei, mentre il M5s lo chiama a gran voce per vestire i panni di leader del Movimento.

Giuseppe Conte, la lezione in università a Firenze e il futuro da leader del M5S di Ernesto Ferrara 25 Febbraio 2021

Conte è arrivato nella sede del rettorato in piazza San Marco intorno alle 14:30 entrando in auto nel cortile interno dell’ateneo. Nella zona numerose camionette delle forze di polizia in vista del presidio degli studenti del collettivo di Scienze politiche e rappresentanti del comitato Priorità alla scuola che, alle 15:30, si sono dati appuntamento di fronte al rettorato per protestare contro la presenza dell’ex premier.

L’ex premier non si è fermato a parlare con i giornalisti e con le persone che aspettavano in piazza, è sceso nel cortile e ha salutato il rettore Luigi Dei con una stretta di mano, poi sono saliti al primo piano del rettorato dove si è tenuto un incontro fra i due per parlare degli impegni didattici e di ricerca nell’ateneo fiorentino. In piazza molta polizia anche per l’annunciata protesta degli studenti del collettivo di Scienze politiche che hanno prepatato lo striscione: “Conte-Dei i vostri teatrini non garantiscono il diritto allo studio. Priorità all’istruzione”.