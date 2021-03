Giuseppe, l’intelligenza artificiale vegana ispirata ad Arcimboldo

Pubblicità

Pubblicità

Come se gli algoritmi non godessero già di una fama inarrestabile e di un’ostilità circoscritta ma crescente, arriva la prima intelligenza artificiale vegana a veder riconosciuto il suo valore dall’ufficio brevetti americano. La sua missione è creare nuovi cibi, identici a quelli che mangiamo normalmente, ma realizzati senza il ricorso ad animali. Vegani, appunto. L’ha realizzata una startup cilena di cui si parla da qualche tempo, ma che adesso ha appena raggiunto la valutazione simbolica di un miliardo di dollari: è diventata un unicorno, vegano, e tra gli investitori figura anche Jeff Bezos. Si chiama NotCo, una non società, gioco di parole che viene declinato in tutti i prodotti, di buon successo commerciale, lanciati finora: la non-maionese, il non-latte, il non-gelato, presto la non-carne.

NotCo è stata fondata tre anni e mezzo fa da un giovane che aveva lasciato il suo lavoro nel settore finanziario per rimettersi a studiare: cercava una soluzione al problema di come ridurre l’inquinamento globale cambiando il cibo che consumiamo; strada facendo ha arruolato un ingegnere che sviluppava algoritmi per capire il funzionamento delle stelle e lo ha convinto ad occuparsi di piante. L’idea era questa: in natura esistono decine di migliaia di specie vegetali che a malapena conosciamo ma i cui elementi possono essere ricombinati per creare cibo che abbia l’aspetto, la sostanza e il sapore di quello ottenuto usando alcuni animali. Hanno così sviluppato un’intelligenza artificiale che ha la capacità di suggerire combinazioni molecolari che noi umani non sapremmo neanche immaginare.

L’hanno chiamata Giuseppe: la prima intelligenza artificiale con un nome italiano: pensavo avesse a che fare con qualche parabola biblica e invece i giovani cileni si sono ispirati ad un grande pittore rinascimentale, Giuseppe Arcimboldo, che nei suoi ritratti aggiungeva frutta e verdura (ma anche carne e pesce), per addobbare il volto del personaggio. I mix creati da Arcimboldo sono famosi nel mondo: qualche giorno fa alla Columbia University si è tenuto un seminario sugli algoritmi gastronomici per l’impiattamento che si basano proprio sulle opere dell’artista milanese. Gli algoritmi di NotCo non si occupano di estetica ma di reinventare l’industria del cibo. In Italia, che è la patria del buon cibo, tutti questi discorsi possono sembrare marziani, ma il settore delle startup vegane sta volando. Presto assaggeremo qualcosa pensato da Giuseppe.





Go to Source

Tweet Share Pinterest