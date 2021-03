Giustizia, dal Recovery Plan a più investimenti per le carceri: ecco il ‘metodo Cartabia’

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – “La giustizia è stata da sempre un tema divisivo. Non solo con il governo Conte uno e con il Conte due. Le più grandi rotture si sono consumate sulla giustizia. Ho imparato la lezione dalle tragedie dell’Antigone e delle Eumenidi: quando l’affermazione di principi pur giusti arriva alle forme dell’intransigenza, lì finisce in una tragedia per tutti”. Esordisce così Marta Cartabia nel primo vertice sulla giustizia in via Arenula. Per fissare una “road map” e stabilire un “metodo”. Parte da qui il suo invito ai partner della maggioranza a superare le questioni di principio e di bandiera rispetto alle singole battaglie, andare oltre l’intransigenza, oltre le questioni ideologiche e di principio, che alla fine rischiano solo di bloccare il compromesso necessario per tutti. Per questo, ai partiti, Cartabia rivolge un esplicito invito: “Veniamoci incontro tutti perché dobbiamo avere la disponibilità e l’umiltà per comprendere le ragioni dell’altro”.

Nodi della giustizia, Cartabia prova a mediare. Domani vertice al ministero sulle riforme dell’ex Guardasigilli Bonafede di Liana Milella 08 Marzo 2021

Partire dal “metodo”

Partire dal “metodo”. È questo il senso della riunione. Senza strappi tra il passato di Bonafede e il presente di Cartabia. Perché – come dice la Guardasigilli nel primo vertice in via Arenula con i protagonisti delle leggi sulla giustizia di Camera e Senato – la maggioranza precedente è dentro la nuova. Quindi sì alle novità, ma senza rotture, né strappi con il passato. A partire, immediatamente, dal Recovery plan dove la ministra vuole aumentare gli investimenti sul personale e sulla digitalizzazione, ma darne anche altri all’edilizia carceraria, vantando il lavoro della commissione Zevi sull’edilizia penitenziaria, un’invenzione dell’ex sottosegretario Pd alla Giustizia Andrea Giorgis.

E le riforme di Bonafede sul civile e sul penale, nonché sulla prescrizione e sul Csm? Su quelle Cartabia chiede tempo. Da qui a fine aprile. Per far partire al ministero gruppi di lavoro di tecnici che lavoreranno agli emendamenti. Ce ne saranno quattro, sul processo civile, su quello penale, sull’ordinamento giudiziario e il Csm, e in collaborazione con il Mef anche uno sulla gestione dell’arretrato tributario in Cassazione. Dai partiti – i Pd del Senato Franco Mirabelli e della Camera Alfredo Bazoli – le arriva la richiesta di coinvolgere subito anche il Parlamento, per lavorare insieme alle forze politiche e raggiungere subito un risultato condiviso. L’obiettivo di Cartabia, sui tempi, è di chiudere poi entro l’estate.

Il suo metodo passa e anche M5S, con il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, è d’accordo. Insomma, si cambia, ma nella continuità. E la prescrizione? Enrico Costa di Azione chiede di modificarla prima di affrontare il processo penale, come vorrebbero anche Lucia Annibali di Italia viva e Pierantonio Zanettin di Forza Italia, ma Cartabia insiste sulla sua formula, la prescrizione fa parte del processo penale, e con questo va trattata. Nel suo insieme, senza strappi, né premesse e impuntature ideologiche.

Giustizia, ecco lo staff di Cartabia: avvocati e professori accanto agli ex di Bonafede di Liana Milella 04 Marzo 2021

Lavoriamo tutti insieme

Dura tre ore l’incontro tra la ministra della Giustizia, Federico D’Incà per i Rapporti col Parlamento (che invita all’unità e a far cadere gli steccati ideologici), i presidenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, tutti i capigruppo. Una carrellata sui dossier aperti, a partire dal Recovery, ma soprattutto sul “metodo” che sarà seguito per aggiornarli e migliorarli. Alla fine non si registrano screzi. Addirittura un ormai ex falco come il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, avvocato di Berlusconi ed ex responsabile Giustizia di Forza Italia, fa un appello “all’unità e al lavoro comune”.

Il Recovery di Cartabia

Come sanno tutti la Guardasigilli ama la montagna. E utilizza questa metafora per dire che “chi sale in vetta fa gli ultimi 200 metri da solo, ma prima serve la collaborazione di tutti”. Questo vale per il giudice che porta avanti il suo processo, ma va anche per la politica e per chi fa le riforme.

Sul tavolo della ministra il primo dossier aperto è quello del Recovery plan, i 2,7 miliardi di euro da spendere per la giustizia. Partendo dal piano di Bonafede, Cartabia sta lavorando per garantire più fondi alla digitalizzazione e all’edilizia carceraria, ma anche all’ufficio del processo lanciato dal ministro di M5S di cui elogia la struttura e i dettagli. Tant’è che parla di “un enorme lavoro già fatto” e usa la metafora della montagna, perché per accelerare i tempi serve una squadra, anche se poi “gli ultimi 200 metri per arrivare in vetta il giudice li fa da solo”. Spiega che i tempi del processo non possono essere ridotti solo con dei ritocchi ai codici, ma anche dal punto di vista organizzativo, recuperando le best practice.

La prescrizione e il Csm

La prescrizione resta sempre il nodo più caldo per “nemici storici” come Enrico Costa di Azione. Ma la sua richiesta – “La prescrizione così com’è crea confusione togliamola di mezzo subito” – non viene condivisa da Cartabia che invece parla della riforma del processo penale nel suo complesso, con la necessaria connessione con il tema della prescrizione. È la linea che aveva già annunciato nel primo incontro a Montecitorio con l’ordine del giorno sul Milleproroghe. La prescrizione sarà cambiata quando si definiranno le linee e soprattutto i tempi del processo. E proprio sui tempi Cartabia annuncia la sua intenzione di lavorare ai decreti attuativi delle leggi delega delle riforme del penale e del civile contemporaneamente all’analisi del Parlamento, in modo da chiudere poi rapidamente. Quanto al Csm, dice Cartabia, non ci si può permettere di perdere l’appuntamento con il prossimo voto per eleggere quello nuovo e questo lascia intendere che il capitolo della riforma della legge elettorale avrà una priorità, visto che si vota a settembre del 2022.

I concorsi e la magistratura onoraria

Cartabia conferma che per i futuri avvocati ci saranno due prove, entrambe orali. La prima sostituirà l’esame scritto, reso impossibile dal Covid. Quanto alla magistratura onoraria il dossier sarà aperto non appena la Consulta si pronuncerà su un’ordinanza di un giudice di pace di Lanciano che chiede sostanzialmente di parificare le figure dei giudici onorari a quelli ordinari.





Go to Source

Tweet Share Pinterest