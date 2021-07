Giustizia, il commissario Ue Reynders: “L’Italia sveltisca i processi, nelle carceri europee mai più violenze”

Pubblicità

BRUXELLES. «Sulla giustizia l’Italia ha ancora molta strada da fare». Mentre il rapporto annuale di Bruxelles sullo stato di salute degli ordinamenti giudiziari dell’Unione torna a illuminare i severi ritardi che riguardano il nostro Paese e in modo particolare sui tempi dei processi, il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, avverte che ancora c’è molto da fare. Che gli impegni del Pnrr a questo punto assumono una centralità senza precedenti. E anche sul provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei ministri che disciplina in particolare la prescrizione dei reati, ripete: «L’importante è che si migliori l’efficienza del sistema e che si tuteli la garanzia di un processo equo». Mentre sulle violenze perpetrate contro i detenuti del Carcere di Santa Maria Capua a Vetere avverte: «Gli Stati dell’Unione hanno il dovere di impedire questi episodi. La violenza non è mai tollerabile. Contro i cittadini in libertà e contro i detenuti».



Intanto Commissario, i dati sui processi civili in Italia non sono affatto confortanti.

«Questo rapporto è soprattutto un modo per conoscere la situazione. E’ chiaro che la pandemia ha avuto un impatto sull’efficienza dei sistemi. E quest’anno abbiamo insistito su alcune priorità: in primo luogo la digitalizzazione. Dovevamo capire quanto siamo avanzati, ad esempio, nell’uso delle tecnologie come le videoconferenze. Il Covid ha reso necessario adeguare le procedure».



L’altra priorità?

«L’efficienza. In dieci Stati membri è migliorata e in nove è peggiorata. La media delle cause civili è di due anni. In Italia molto di più. E questo genera anche una nuova percezione sui magistrati. Proprio durante la pandemia è cresciuta la sensazione nei cittadini – in almeno metà degli Stati – che ci siano delle pressioni della politica e dei poteri economici».



Ma si tratta di percezione o di realtà?

«Difficile dire se è realtà. In ogni caso dobbiamo fare in modo che non ci sia. E per questo bisogna investire proprio a cominciare dalla digitalizzazione. Almeno la metà degli Stati membri è pronta a farlo. Bisogna impiegare più soldi nella Giustizia».



Anche in Italia?

«Certo, so bene che questo argomento nel vostro Paese è un elemento importante di discussione. Non voglio nascondere che si sono stati anche dei miglioramenti. Ma nello stesso tempo sappiamo che il Covid non ha migliorato la situazione. In Italia c’è stato un avanzamento, ad esempio, sul pesante arretrato. Ma è una battaglia che non si può considerare esaurita».



In che senso?

«Se guardiamo ai tempi dei processi, alla loro durata, e quindi all’efficienza del sistema si capisce che nonostante i progressi la strada da compiere è molto lunga. La media temporale è molto alta. Ne parlerò anche la prossima settimana con il ministro della Giustizia Cartabia».



In questo quadro quanto contano gli impegni del Pnrr?

«Sono fondamentali. Faccio un esempio: il numero di magistrati è tra i più bassi nell’Ue. L’efficienza non è determinata da una loro qualità bassa ma dal numero. L’Italia ha già ricevuto una raccomandazione specifica su questo. Per questo è importante il Recovery. Il nuovo governo ha assunto un impegno preciso: ridurre i tempi dei processi civili del 40 per cento e di quelli penali del 25 per cento. Se stai sotto la media europea, il problema è tuo. E l’Italia ha una lunga storia al riguardo».



Sta arrivando in Parlamento una prima riforma del processo penale. Che ne pensa?

«Ci aspettiamo dei passi avanti. Non ne conosco ancora i dettagli ma l’importante è migliorare l’efficienza. E tutelare i diritti fondamentali e l’equità del processo. Naturalmente è una questione delicata che monitoreremo».



Nei mesi scorsi in Italia è stata presentata anche una riforma del Csm. Che ne pensa?

«Non è ancora un testo definitivo. L’obiettivo per noi è garantire l’indipendenza, questione fondamentale. E prevedere una stretta separazione tra il ruolo dei magistrati e le funzioni politiche. L’assenza o la percezione di assenza di indipendenza incide anche sull’economia».



Perché?

«Un imprenditore che non ha la certezza dell’indipendenza dei magistrati e non sa se la giustizia è efficiente, esita a fare investimenti in quel Paese».



In questi giorni in Italia si sta consumando un vero e proprio scandalo. Le violenze nei confronti dei detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Cosa ne pensa?

«Prima di tutto vorrei dire una cosa in generale: prima di questo episodio avevo già chiesto a tutti i ministri della Giustizia di avviare una discussione sulle condizioni dei detenuti e sull’uso della custodia cautelare. La Pandemia aveva infatti creato situazioni difficili. Si possono utilizzare, anche in questo caso degli strumenti nuovi come i dispositivi elettronici. E poi servono investimenti per modernizzare gli edifici carcerari».



E sul caso specifico?

«Lo stiamo seguendo. L’Ue è contro tutte le violenze. So che questa è una competenza nazionale ma ci aspettiamo una inchiesta trasparente e indipendente per capire cosa sia davvero successo. È dovere delle autorità nazionali proteggere tutti i cittadini dalla violenza. In ogni circostanza e quindi anche durante la detenzione».



Ma lei, leggendo o guardando in tv quelle immagini, come si è sentito?

«Male. Serve un’indagine accurata ed eventualmente delle misure perchè non si ripeta più. Dobbiamo tutti ricordarci che la detenzione non può essere una tortura».





