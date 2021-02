Giustizia, la guerra sulla prescrizione verso uno stop: meglio aspettare la neo Guardasigilli Cartabia

Pubblicità

ROMA – “En attendant Cartabia”. Si può intitolare così questa ennesima puntata della lunghissima guerra sulla prescrizione. Una guerra che oggi, stando alle carte, c’è. Ma che in realtà non c’è. Certo, ci sono gli emendamenti al decreto Milleproroghe. Che torna in commissione mercoledì alla Camera. Dove però non si vota in attesa della fiducia al nuovo governo che si terrà a Montecitorio il giorno dopo. E quindi anche dell’ipotetico voto per congelare la prescrizione si riparlerà dopo. Gli emendamenti li hanno presentati, e anche segnalati per il voto, Italia viva, Forza Italia, Lega e Azione. Ma si tratta più di un atto di presenza in chiave anti-Bonafede che di un’effettiva voglia di andare allo scontro. Perché tutti aspettano che la neo Guardasigilli Marta Cartabia pronunci anche una sola parola, e gli emendamenti si volatilizzeranno. Poi, se questa è la fotografia delle prossime ore, resta il dissenso pieno su una questione da sempre divisiva come la prescrizione: da una parte chi, come Alfonso Bonafede, vuole limitarla e da ministro della Giustizia l’ha fermata dopo il primo grado, e chi invece non ne vuole proprio fare a meno e la ritiene imprescindibile come garanzia di una giustizia giusta.

Ma adesso stiamo ai fatti. A quello che accadrà mercoledì quando si riuniranno assieme la prima commissione per gli Affari costituzionali e la quinta per il Bilancio. E lì, sul tavolo, tra i circa 230 emendamenti per il decreto Milleproroghe, a cui i partiti non hanno rinunciato anche se i tempi di conversione sono strettissimi, ci sono anche quelli sulla prescrizione. Un fatto è certo. Non si voterà mercoledì per via della fiducia. Ma, dalla carrellata di opinioni raccolte da Repubblica, si capisce bene che di certo la nuova maggioranza non andrà a spaccarsi su questo tema.

Basta sentire subito cosa dice il presidente della prima commissione, Giuseppe Brescia di M5S, con tono distensivo, quello di chi certo non vuole andare alla guerra. Appunto, la guerra che non c’è. Dice Brescia: “I gruppi hanno affidato all’unanimità a me e al presidente della Bilancio Melilli il ruolo di relatori di questo provvedimento e abbiamo chiesto a tutti collaborazione. Avremo poco tempo a disposizione. Sappiamo tutti che in questa fase non è tempo di battaglie di bandiera e di provocazioni. Concentriamoci su quello che è importante per i territori e lasciamo al dibattito già avviato in commissione Giustizia qui alla Camera il compito di trovare una soluzione”.

Ecco, la soluzione del caso prescrizione sta già qui, in quel rinvio alla commissione Giustizia, dove in effetti, già l’8 marzo, scadrà il termine per presentare gli emendamenti al disegno di legge sul processo penale, la sede naturale in cui discutere di prescrizione. Perché, come dice il presidente di quella commissione, Mario Perantoni di M5S, “non è certo il decreto Milleproroghe la sede opportuna dove affrontare una questione così complessa”. Ma M5S che fa? Scarica Bonafede e la sua prescrizione? Nient’affatto, tant’è che Perantoni sugli emendamenti che vogliono congelarla è netto, “non devono passare” dice subito. E aggiunge: “Noi non siamo disposti ad arretrare di un passo, e vogliamo discuterne nella sede propria, quella del processo penale, per dimostrare che se i processi diventano rapidi, allora la prescrizione bloccata in primo grado può ben restare ed essere un incentivo ad andare avanti in fretta”. Perantoni ricorda poi che esiste già un accordo di maggioranza sul lodo Conte-bis, che lo stesso Bonafede aveva accettato. Quindi, conclude, “noi siamo fermi lì”.

Da un presidente di commissione di M5s non ci può aspettare che questa affermazione. Ma adesso esiste una maggioranza in cui sono presenti anche Forza Italia, Azione, e soprattutto Italia viva, da sempre “nemici” giurati della prescrizione di Bonafede. Ai quali però il responsabile Giustizia del Pd, nonché tesoriere del partito, Walter Verini, dice netto: “Sta partendo un nuovo governo. C’è un nuovo ministro della Giustizia. Sarebbe auspicabile che temi divisivi, agitati spesso strumentalmente da più parti, vengano messi da parte per concentrarsi tutti insieme su riforme che uniscano e che aiutino la giustizia a diventare più civile ed europea”.

Un argomento che più volte ha utilizzato anche il Dem Alfredo Bazoli, ma che non convince affatto l’ampia pattuglia dei nemici della prescrizione. Tra i quali il più assiduo è certamente Enrico Costa, adesso con Azione dentro la maggioranza. Lei, Costa, va avanti, e va anche contro Cartabia? La risposta di Costa è netta: “Non faremo di certo sgambetti alla neo ministra, anzi cercheremo di fare in modo che possa affrontare nel migliore dei modi la ‘meravigliosa eredità’ lasciata da Bonafede. Ma, sia chiaro, che non prendiamo ordini né dal Pd né dai 5stelle. Abbiamo un intento collaborativo rispetto alla Guardasigilli e al premier. Ma Draghi e Cartabia sono una cosa, i partiti un’altra. Esisterà di certo un tavolo per la giustizia di questa maggioranza, e lì ci metteremo a discutere”. Detto questo l’emendamento di Costa e di Riccardo Magi di PiùEuropa, per congelare la prescrizione fino all’anno prossimo, “e quindi affrontare liberamente la riforma del processo penale, senza questa spada di Damocle sulla testa”, rimane tra quelli segnalati per il voto nel Milleproroghe e che andrà al voto in assenza di segnali da parte della stessa Cartabia.

Anche Forza Italia, con Pierantonio Zanettin e Francesco Paolo Sisto, sono in attesa di “segnali”. E pure il loro emendamento è lì pronto per essere votato. Come quello dei Italia viva, anche se Ettore Rosato dice che “come sempre, Italia viva ascolterà il governo”. Visto che Cartabia, per esempio, potrebbe anche pronunciare un giudizio positivo sull’emendamento presentato da Lucia Annibali e Marco Di Maio. Il quale adesso dice: “Italia viva non rinuncia ai suoi temi, anche se è evidente che la nuova ministra non ha nulla a che vedere con Bonafede. Non vogliamo metterla in difficoltà su un tema così delicato, forse questo non è il decreto giusto in cui parlare di prescrizione, ma per noi la questione è troppo importante. E visto che anche gli altri gruppi non hanno rinunciato al loro emendamento, nonostante siano stati invitati a farlo proprio da noi, lo abbiamo segnalato per il voto, pur ribadendo che la nostra posizione resta collaborativa con il nuovo governo”.

Marta Cartabia, anche oggi chiusa in via Arenula, sta costruendo la sua squadra e ha aperto i dossier più urgenti, a partire dalla prescrizione. Ma, “en attendant Cartabia…”, la guerra di posizioni sulla prescrizione continua.





