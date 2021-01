Giustizia, per sminare il terreno Bonafede apre: “Sì a processi più veloci”

Pubblicità

Qual è il problema della giustizia italiana? I tempi troppo lunghi dei processi civili e penali. Solo per i primi si farà un decreto legge perché le norme sono bloccate al Senato. Per gli altri c’è un numero, tutto in 5 anni. Su questo sta lavorando il Guardasigilli Alfonso Bonafede. Perché “l’accelerazione dei processi smina tutto il testo”. Anche la prescrizione? Sì, anche quella. Se acceleri i processi la prescrizione evapora. Da via Arenula non è ancora partita la bozza della relazione sullo stato della giustizia da cui potrebbero dipendere le sorti del governo. Neppure il vice segretario del Pd Andrea Orlando, che pure ha rivolto un appello a Bonafede a lanciare dei segnali, ha ricevuto nulla, né il sottosegretario Dem Andrea Giorgis, che non ha perso uno solo dei summit sulla prescrizione.

Relazione sulla giustizia: mercoledì Bonafede in aula ignorerà la prescrizione, ma Iv dirà no lo stesso di Liana Milella 23 Gennaio 2021

Ma da Bonafede giunge però un segnale preciso: sta lavorando per garantire quello che tutti gli italiani chiedono, che l’Europa pretende, che le forze politiche di maggioranza e di opposizione reclamano, che Renzi ha posto come una tagliola: processi brevi. La magica cifra della durata potrebbe essere 5 anni. Su questo sono in corso calcoli al millesimo incrociando tempi e soldi, quelli del Recovery plan che immetterà nella giustizia malata 2,7 miliardi per 1.600 magistrati ordinari in più, 16mila addetti all’ufficio del processo, nonché toghe “di soccorso” per i casi più critici. Ma Bonafede dirà che se i processi diventano brevi lui cancella la sua prescrizione? Quella legge che nessuno vuole, né Salvini, né la Bongiorno, né Renzi, né lo stesso Pd? A quanto trapela il ministro non annuncerà né prometterà di cancellare la legge che M5S considera un vessillo. Spiegherà che se i processi rispetteranno la scansione tra primo grado, Appello, Cassazione, lo stop alla prescrizione non sarà più quell’orco che tutti dipingono. Diventerà inutile.

Il caso Giustizia, Orlando a Bonafede: “Lanci un segnale”. Il nodo resta quello della prescrizione di Liana Milella 24 Gennaio 2021

Per dirla con chi gli sta accanto in queste ore – forse le più difficili da quando è Guardasigilli – “la proposta di Bonafede sui tempi dei processi sarà lo strumento per sminare il problema stesso”. Ma quali potranno essere i tempi? Il responsabile Giustizia del Pd, nonché tesoriere del partito, Walter Verini, ha lanciato una cifra, 6 anni, 3 anni per il primo grado, due per il secondo, uno per l’ultimo giudizio. Ma Bonafede vorrebbe tenersi ancora più stretto: processo in 5 anni, una media già lunga rispetto a quelle europee, ma che sarebbe una rivoluzione per i tempi italiani.

Fino a ieri sera dal cellulare di Bonafede non era ancora partita la bozza diretta al Pd. Che attende con ansia di leggere dove il ministro ha piazzato l’asticella della durata dei processi. Perché da quella può dipendere la sopravvivenza del governo quando Bonafede si presenterà davanti alle Camere. Alla domanda “ma allora si rinvia a palazzo Madama?” avrebbe risposto: “La valutazione spetta al Senato, al momento non mi risulta”.





