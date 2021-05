Giustizia, Salvini: “Raccolta firme con i Radicali per referendum. Pd e 5Stelle non faranno mai una riforma”

Pubblicità

Durante la puntata di ‘Porta a Porta’, Matteo Salvini annuncia: “Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della Giustizia. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per alcuni questiti referendari”. Gli risponde l’esponente radicale Rita Bernardini: “Se si fa il referendum sulla giustizia, sono non felice…di più”.

Non solo riforma della Giustizia. Il leader della Lega in tv affronta anche lo spinoso tema del coprifuoco alle 22, che sta spaccando la maggioranza di governo. “La settimana prossima gli esponenti della Lega chiederanno, in Consiglio dei ministri, il ritorno alla vita, al lavoro e alla libertà. Quindi al lavoro dentro e fuori, al chiuso e all’aperto, di mattina e di sera, e la cancellazione del coprifuoco, fidandoci del buonsenso degli italiani”.

Salvini da Bruno Vespa torna alla carica su una questione per lui fondamentale: “La nostra richiesta, in base ai dati, è di adeguarci al livello europeo. Di fare quello che si fa a Bruxelles, a Londra, a Stoccolma, a Madrid. Non possiamo permetterci di continuare con le restrizioni, con le chiusure, coi controlli a tappeto. Non è che per timore che qualcuno passi col rosso io tolgo la patente a tutti. Per quello che mi riguarda, quindi, coprifuoco stop, out”. Per Salvini “se sei dentro al governo puoi incidere, puoi decidere. Il Consiglio dei ministri sarà la settimana prossima e i ministri della Lega, visto che sono in Cdm, porteranno la richiesta di riaprire. Lavorare alle 10 di mattina e lavorare a mezzanotte”. Il leader del Carroccio porta come esempio la Spagna: “Abbiamo visto il modello Madrid, dove per altro hanno votato, quindi si può farlo anche in questa situazione. Ha stravinto la governatrice di centrodestra e popolare che dal giugno dell’anno scorso ha tenuto aperte tutte le attività commerciali, bar, ristoranti, negozi, fino alle 11 della sera e non c’è stata l’invasione delle cavallette e la strage degli innocenti” ha aggiunto il leader della Lega. Poi ribadisce riferendosi al ministro della Salute: “Non si possono tenere chiusi 60 milioni di italiani a casa, qualcuno al governo voleva tenerli dentro fino a giugno. Fosse stato per Speranza ne riparlavamo a luglio…”.

L’orario del coprifuoco “non deve essere una decisione politica o partitica. Il diritto al lavoro e alla libertà deve basarsi su dati scientifici: se da un mese a questa parte, grazie ai medici, ai vaccini e al buon senso degli italiani, la situazione è tremendamente migliorata, bisogna tenerne conto. La Lega è un partito concreto, non pretendo tutto e subito, però non si possono tenere chiusi in casa gli italiani a oltranza – osserva Matteo Salvini su Rai 1 – C’era nel governo chi diceva ‘ne riparliamo a giugno o a luglio’. Ma si rende conto di cosa significherebbe sullo stipendio e la psiche degli italiani? Già essere tornati a lavorare a fine aprile è importante.. Qualche gufo diceva ‘vedrete che succederà’, e invece non è accaduto nulla. Chiedo che il diritto primario alla salute conviva con il diritto al lavoro e alla libertà. Quindi, sarà mezzanotte? va bene, però il problema è tornare a vivere senza discriminazione tra lavoratori autonomi. Se ci fosse la conferma del coprifuoco sarebbe una punizione non a Salvini ma agli italiani”, ha concluso.

Giustizia, Covid e prossime elezioni amministrative. “Premesso che io sono già al lavoro e domani sarò a Milano per incontrare altre persone, perché i milanesi, i romani, i torinesi, i napoletani meritano una possibilità di cambiamento, proverò a fare proposte – dice Salvini a ‘Porta a Porta’ – C’è qualcuno che ha detto no a Bertolaso a Roma – e Bertolaso giustamente si è rotto le scatole – e ha detto no ad Albertini a Milano. Quello che mi ha rammaricato è che mentre qualcuno costruisce per le città e per l’unità del centrodestra, qualcun altro si diverte a smontare”.





