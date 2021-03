Gli 80 anni di Raoul Casadei: ho tanti vizi. Il primo, godermi la vita

Pubblicità

CESENATICO. Cominciamo dalla fine. Da una sera d’estate, sul tardi, quando la grande casa si è acquietata dalle voci della giornata. I cani in giardino hanno smesso di abbaiare, il padrone è sul divano in salone, le gambe stese su un pouf, ha un bicchiere con dentro scorze di limone e acqua, o forse qualcosa di più alcolico. La televisione accesa. Sopra un mobile alle sue spalle ci sono una collezione di pipe e due foto incorniciate: nella prima è un maestro elementare in posa per la foto di gruppo con la classe di studenti, nella seconda è sul palco con la chitarra, ed è il Re del Liscio.

Raoul Casadei, ottant’anni il 15 agosto, mentre tutti dormono e le luci delle case intorno sono spente, ha ancora le forze, è Toro Scatenato, un’autobiografia orale. «Io ho tutti i vizi. Fumo la pipa, bevo la grappa, vado a caccia, vado a pesca, vado in bicicletta, faccio l’orto, mi alzo alle sei del mattino, poi quando mia moglie è pronta andiamo al mare. A giugno ho avuto un arresto cardiaco. Ero già morto. Quando mi sono svegliato di notte nel reparto di rianimazione non ho capito bene dove fossi. Due sere dopo ero sul palco di Bellaria davanti a diecimila persone».

Si racconta come in un dopo show. «Negli anni 70 il mio discografico di giorno stampava i dischi ufficiali e di notte faceva le copie pirata. Ho guadagnato tanti di quei soldi che se li avessi ancora sarei ricco. A Milano giravo nei parcheggi per curiosare sui cruscotti della gente, allora c’era l’abitudine di mettere le custodie delle audiocassetta in vista, e tutti quanti avevano Casadei». Lessico di dancing, tedeschine, chitarre a tracolla, mare d’inverno, mare d’estate, mare sempre. «Facevo più concerti di quanti giorni ci fossero in un anno perché ci esibivamo sia al pomeriggio che alla sera. Metti che suonavo a Milano e il giorno dopo a Torino, io tornavo a casa a dormire, volevo vedere la famiglia. Ho fatto una vita anche dura».

Siamo a Villamarina, a Cesenatico, in quello che Raoul chiama il “recinto Casadei”. Su questo terreno c’era la casa in cui è nato, l’ha abbattuta per costruirne una nuova e intorno, come satelliti, le case dei figli. Appena arrivato, nel primo pomeriggio, ho chiesto a Carolina, la figlia più grande, di disegnarmi sul taccuino la planimetria del “recinto” e dei suoi abitanti. Nella casa principale ci sono i genitori Raoul e Pina, al piano di sopra ci sono lei e il compagno Lele, accanto abitano il fratello Mirko, la moglie Sabrina e il figlio Kim, c’è poi la casa di Asia, figlia di Mirko, che vive con Denis e con la figlia Noa, e ancora, ci sono la sorella Mirna, Marco e il figlio Manuel; infine, i cani Folk, Ziggy, Pedro, Sol e le galline. Un albero genealogico fatto di mattoni. «Quando sono in macchina con qualche vecchio amico mi sembra di fare un viaggio col morto» dice Raoul. Parlano di Pajetta, si riferiscono solo al passato, non bevono, risparmiano, si attaccano a cose che a questa età non contano più niente. Contano i sogni, conta andare a nuotare, conta parlare, contano i rapporti sentimentali»…

Nel pomeriggio, dopo la merenda con piadina e Sangiovese, con il resto della famiglia che si disperde nel giardino, sull’amaca, nelle stanze, la moglie Pina sfoglia un album di foto. «Ogni tanto mi piace guardarle». Dal bianco e nero alle prime fotografie a colori, ecco Raoul e Pina nel giorno del matrimonio a Napoli, sullo sfondo Posillipo, poi cinque foto-tessere scattate in una cabina fotografica a Cesenatico, loro due sugli scogli che guardano il mare agitato, le vacanze a Madonna di Campiglio con i figli. In camera da letto è appesa un’altra foto scattata durante una crociera, la coppia abbracciata davanti a una piramide. «Compivamo cinquant’anni» mi ha spiegato Raul. «In quel viaggio ho scritto un disco bellissimo: La canzone del mare. Parlavo già di migranti e di accoglienza. Di notte Pina dormiva, io scrivevo, ma son veloce, le canzoni le scrivo al volo». La figlia Mirna conserva il nastro di una vecchia registrazione. Si sente il suono dell’acqua, poi la voce di Raoul che inizia a canticchiare «Romagna capitale, Romagna ballerina». Seguono dei colpi di un fucile, l’acqua agitata, poi ancora la voce di Raoul, «Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina». Nasce così la canzone Romagna capitale, in mezzo al lago di Lesina, in una notte di caccia alle anatre.

Tra le memorie infinite, gli aneddoti di una vita che ripercorriamo insieme in un giorno, c’è anche la telefonata di una vedova che chiama da Predappio. Nel testamento il marito aveva lasciato scritto che al suo funerale avrebbe voluto l’orchestra Casadei. «Arrivo, c’è la cassa aperta, l’uomo con i baffi che si muovevano nel vento, lei, la moglie, una maestrina elementare con il velo sul viso, gli altri attorno tutti in silenzio. Dico ai miei ragazzi: Facciamo una canzone adatta. Avevo scritto con mio zio un tango, Non voglio perderti. Abbiamo fatto questa cantilena tutti seri, a fine canzone quella signora gracile, fragile, mi dà un colpetto su una spalla, mi dice: “Mio marito era un cacciatore e una persona molto allegra e vuole sentire la Polkatomica N.3”. Abbiamo cominciato con i clarini, poi pom pom, la gente teneva il tempo con i piedi. Da Predappio, dove il corteo funebre parte con un altoparlante che trasmette Il valzer del cacciatore, ci spostiamo in Puglia.

C’era uno che zappava la terra, mi ha sentito parlare, si è girato e mi ha detto: “Ma chi è, Casadei? Vieni qui, sai come ho incontrato mia moglie? Ero a Foggia alla festa del Santo Patrono, c’erano persino i cavalli sul palco, e tu hai detto: Ognuno ora è obbligato a prendere la prima donna che ha vicino e a ballare. Io accanto avevo una donna mai vista prima, abbiamo ballato e dopo ci siamo fidanzati, dopo ci siamo sposati e dopo abbiamo avuto un figlio e l’abbiamo chiamato Raoul”. I timidi, quando ci vedevano suonare, era il loro momento, perché dal palco io li accoppiavo».

L’orchestra di famiglia l’ha ereditata il figlio Mirko, «In tutti i paesini in cui vado, appena arrivo mi dicono “Eh ma qui Raoul c’è già stato nel ’78”. Quando sono nato era sempre in giro per l’Italia. Ho un ricordo vago di quel periodo, erano gli anni di Ciao mare, con la chitarra sottobraccio prendeva il pullman, se ne andava e tutte le notti cercava di tornare a casa. Mi portava sempre un regalino e lo stesso faccio ora io con mio nipote».

Nel tardo pomeriggio Raoul ha fatto salire la moglie Pina sulla canna della bicicletta e siamo andati a fare una passeggiata. «Dove stiamo andando?» gli ho chiesto. «Stiamo andando al Rubicone, dove quello là ha detto “Il dado è tratto”. Andava contro Roma lui, e l’hanno sabotato, si chiamava Giulio». Pedalando per lunghi viali di vacanza, con le insegne degli Hotel a far da staffetta l’una all’altra, a dare un nuovo nome ad ogni passo, svoltando alle rotatorie silenziose, siamo arrivati al lido Il Gabbiano, che organizza il club del liscio all’alba: si balla dalle cinque del mattino. «Gli anziani si svegliano presto» mi ha detto Pina.

In mare al tramonto, con la spiaggia vuota, la figlia Carolina mi ha raccontato di quando da piccola, certe mattine, invece di andare a scuola seguiva il padre nella classe dove insegnava lui, di quando lo ha seguito sulla Nave del Sole, una barca-balera che portava i turisti da Cesenatico a Cattolica e della frase che spesso ripete il padre, «Voglio che la morte mi colga vivo». Torniamo al divano serale, nella casa della quiete, dico a Raoul che in mare ho sentito la sua frase ricorrente. «Sì, è una citazione di Marcello Marchesi, la dico sempre. Non ho paura della morte. Quando dormo mi tasto il polso e se sento una sistola fuori tempo mi sveglio in automatico». Il giorno prima del suo compleanno sarà alla festa Aspettando 80 anni, a Ravenna. Il giorno del compleanno sarà in piazza a Santarcangelo. La festa per gli amici la farà qualche giorno dopo, ma anche lì sono previsti un centinaio di invitati. Quasi mi sembra questo l’unico momento di riposo di una vita. «La storia è anche troppo lunga», è stata una delle prime frasi che mi ha detto dopo che ci siamo presentati. E qualcosa che non ho detto io mi viene in mente solo ora: Auguri.

