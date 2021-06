Gli aborigeni australiani e la loro sacra (e salutare) dieta millenaria

C’erano prima che venissero costruite le Piramidi, prima che Giulio Cesare incontrasse Cleopatra e prima che Romolo e Remo fondassero Roma. Gli aborigeni australiani sono sopravvissuti a guerre, carestie e invasioni e sono arrivati fino a oggi anche grazie alla loro dieta. Erbe, frutta, spezie e animali del territorio compongono il “bush tucker”, il paniere di materie prime che da millenni è alla base di tutti i piatti aborigeni. Dale Tilbrook, donna della tribù Wardandi Bibbulmun di Margaret River, città dell’area di Busselton, ha aperto, a Swan Valley nel 1998, la Maalinup Gallery; con il fratello Lyall, Dale ricerca in tutto il Continente arte, oggettistica e ingredienti che si possono acquistare anche online nel sito. Dopo aver trascorso molti anni a raccogliere conoscenze daigl anziani e da altre fonti, Dale è diventata “la regina del bush”. “Le persone – spiega Dale – mi hanno soprannominato “the bush tucker queen” poiché ho una passione, sarebbe meglio dire un’ossessione, per le piante edibili dei nativi e le loro proprietà curative. Ho coltivato la mia passione per oltre 20 anni e non mi stanco mai di cercare nuovi ingredienti e di scoprirne le loro peculiarità”.

Un mix di erbe tipiche della dieta aborigena. (foto Tom Upson)

Grazie a lei il cibo degli aborigeni ha superato i confini dell’Australia…

“Educare il mondo sui cibi nativi australiani è una parte importante del mio viaggio culturale. Rappresento la regione della Swan Valley in ogni occasione. Ho portato le conoscenze della mia gente fino a Torino con il Convivium Slow Food della Swan Valley e della regione orientale a Terra Madre per “Cucinare in Australia” in una cena per 100 persone e con una masterclass di bush tucker che è stata una meravigliosa opportunità di promozione. Ho anche fatto parte della delegazione della Swan Valley che ha lanciato gli Swan Valley Trails a Singapore nel 2019. Il percorso conoscitivo che ho ideato si chiama “Bush tucker and beyond”.

Come gli aborigeni hanno un rapporto ancestrale con la loro Terra?

“Nella nostra cultura la Terra è sacra e non va depredata. Un esempio è il Quondong. Si tratta di un albero del deserto alto fino a 4 metri, nutrimento essenziale per il popolo Pitjabtjara per oltre 50.000 anni, era considerato un sostituto della carne, mentre le foglie e la corteccia venivano usate per scopi cerimoniali e medicinali. Per raccoglierne i frutti è necessaria una licenza. Una volta utilizzata la polpa, il seme viene restituito alla contea di provenienza del frutto. Inoltre, durante il raccolto bisogna a fare attenzione a non danneggiare gli alberi e a lasciare abbastanza frutti per gli emù”.

Quella che oggi chiamiamo nutraceutica fa parte del bagaglio degli aborigeni da sempre…

“Il cibo è la nostra medicina. Faccio alcuni esempi per spiegarmi meglio. Le prugne Kakadu hanno il più alto contenuto di vitamina C di qualsiasi frutto al mondo. Ci vogliono più di 100 arance per eguagliare una Kakadu. La carne di emù è magrissima, contiene un’elevata quantità di proteine, è ricca di acidi grassi essenziali Omega 3 mentre è povera di colesterolo e sodio. Il Lemon Myrtle, pianta endemica delle foreste pluviali subtropicali, è la fonte più concentrata di citrale vegetale (>90%), una sostanza dalle potenti proprietà antimicrobiche e antimicotiche. È anche un’eccezionale fonte vegana di calcio e una buona fonte di luteina, una vitamina carotenoide che svolge un ruolo importante nella salute degli occhi. Questi sono solo tre alimenti, ma tutto ciò che entra nella dieta degli aborigeni ha anche proprietà curative”.