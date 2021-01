Gli esperimenti sui macachi e quei tweet del giudice Franco Frattini: “Sono torturatori, non ricercatori”

Pubblicità

ROMA – Fino a che punto la libertà di espressione sui social media può prevalere sull’opportunità e sulla necessità istituzionale, per chi prende decisioni importanti, di essere o perlomeno apparire terzi rispetto alla materia su cui si decide? Il caso Light-Up, progetto di ricerca dei professori Marco Tamietto e Luca Bonini delle università di Torino e Parma, vincitore di un Consolidator Grant dell’European Research Council (Erc), è in questo senso emblematico.

Lo stop del Consiglio di Stato

Il progetto si propone di studiare i meccanismi neurali della visione per curare chi ha perso la vista in seguito a danni neurologici. Fin dall’inizio è stato avversato dalle associazioni animaliste per l’impiego di sei macachi come modelli animali. E il 9 ottobre scorso è stato sospeso, proprio per perplessità sull’uso dei macachi, da un’ordinanza del Consiglio di Stato, presieduto nella sua III sezione da Franco Frattini. Questo nonostante il progetto Light-Up avesse superato positivamente ogni vaglio scientifico ed etico, compresi il giudizio dell’Erc e del suo comitato etico, quello del Comitato di Bioetica dell’Università di Torino (per la sperimentazione sull’uomo), dell’Organismo preposto al benessere animale dell’Università di Parma (per la sperimentazione animale) e del ministero della Salute, previa valutazione favorevole del Consiglio Superiore di Sanità. Con la sospensione del progetto, il Consiglio di Stato ha incaricato la Fondazione Bietti per lo studio e la ricerca in oftalmologia di verificare se il progetto Light-Up rispettasse, tra le altre cose, il principio di sostituzione, ovvero se la sperimentazione sui macachi non fosse rimpiazzabile con altre soluzioni, e il principio di riduzione, ovvero se non fosse possibile ridurre il numero dei macachi (sei) previsti nella sperimentazione. È anche in base al parere degli esperti della Fondazione Bietti che il prossimo 28 gennaio il Consiglio di Stato si pronuncerà sul destino del progetto. Ma sulla terzietà di questo pronunciamento oggi si riaccende la polemica.

+Europa: “Dubbi sull’imparzialità di Frattini”

Il deputato Riccardo Magi di +Europa, infatti, il 22 gennaio ha presentato un’interpellanza alla presidenza del Consiglio in cui definisce “ampiamente documentato” il fatto che “in questo procedimento giudiziario mancherebbero le caratteristiche di terzietà e imparzialità richieste della Costituzione, per un palese pregiudizio dell’onorevole Franco Frattini, presidente della sezione del Consiglio di Stato chiamata a deliberare sui fatti in causa”. Per Magi, infatti, “il presidente Frattini ha espresso ripetutamente, attraverso dichiarazioni rese nel proprio profilo Twitter, una posizione ideologicamente contraria non solo nei confronti della sperimentazione animale, ma specificamente sul progetto e sulle attività di ricerca oggetto del contenzioso su cui è chiamato a giudicare”. A cosa si riferisce Magi? Ad esempio ad un tweet del 16 giugno 2019, nel quale Frattini (o chi gestisce il suo account Twitter) così commentava la richiesta, da parte dell’allora ministra per la Salute Giulia Grillo, di una verifica sul progetto Light-Up: “Una verifica? Ma questo

ministro della Salute ha idea di quali sofferenze sono imposte a questi poveri animali per sperimentazioni? NULLA giustifica queste torture, altro che “ricercatori”, evito ogni definizione”.

Soltanto cinque giorni dopo, l’account Twitter di Frattini fa il bis, replicando a un tweet della Lav (Lega Anti Vivisezione) sui macachi di Torino con il tweet “Magari la sindaca di Torino può chiedere alla sua collega di partito ministra della Salute di far cessare le torture sui macachi proprio nella sua città! Gliene saremmo tutti molto grati!”.

Magi, riferendosi al primo dei due tweet citati, nella sua interpellanza, sottolinea: “Il tono del messaggio scritto, mediante l’uso dei caratteri, del virgolettato, dei segni tipografici non lascia spazio a dubbi interpretativi, denotando, a giudizio dell’interpellante, un chiaro pregiudizio del presidente Frattini in merito all’attività di ricerca scientifica in questione”. Il verdetto del 28 gennaio non ci dirà solamente qualcosa sul progetto in questione, ma anche – indirettamente – sullo stato di salute del Paese.

Il ricercatore: “Se ci sarà lo stop sposteremo il lavoro all’estero”

“Questa vicenda parla dell’Italia e della civiltà scientifica italiana” spiega Marco Tamietto, ordinario di Neuroscienze all’Università di Torino, che insieme al neuroscienziato Luca Bonini dell’Università di Parma è il responsabile di Light-Up. “Essendo il mio progetto finanziato dall’Unione Europea, per il principio di trasferibilità io avrei potuto spostarlo in qualsiasi Paese europeo 10 minuti dopo la sospensione di ottobre. Però non l’ho fatto. Perché voglio provare a vedere se siamo in uno Stato di diritto. Se il Consiglio di Stato annullerà un’autorizzazione che è passata per tutti gli organismi scientifici ed etici preposti, allora sposterò questa parte di progetto oltralpe: dopodiché, però, si apre un problema veramente grosso per il Paese. Perché se con dei ricorsi alla giustizia amministrativa si può bloccare un progetto autorizzato da tutti gli organismi, allora tutta la ricerca biomedica in Italia rischia di andare a carte quarantotto”.

Cattaneo: “Un Paese da sempre ostile alla scienza”

“Quello che è successo sul caso Light-Up è grave, perché il Consiglio di Stato innesca un pericoloso meccanismo di delegittimazione dell’autonomia e del prestigio scientifico sia dell’Erc, cioè dello stesso operato della Commissione europea, che del Consiglio superiore di sanità” spiega la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo. “E tratta questi organismi come se fossero degli organismi di parte. Invece sono super partes: i loro componenti sono esperti affermati che devono accertare una serie di criteri stringenti in assenza di conflitti interesse. E invece cosa fa il Consiglio di Stato? Nomina in modo totalmente discrezionale dei nuovi verificatori e chiede loro di esprimersi nuovamente sul metodo delle valutazioni. Viene da chiedersi su quale base la valutazione di questa nuova commissione potrebbe essere più rilevante delle valutazioni positive già espresse dall’Erc e dal Consiglio superiore di sanità”. Il giudizio di Elena Cattaneo è netto: “Questo protagonismo del Consiglio di Stato dà davvero l’idea di quanto il nostro Paese rimanga in fondo, anche in epoca di pandemia, ostile alla scienza”.





