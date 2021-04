Gli italiani in lockdown non prendono multe: entrate dei Comuni giù. Bus vuoti. Bene Imu e cimiteri

Pubblicità

ROMA – Bloccati in casa dalla pandemia, prendiamo molte meno multe autostradali. Almeno su questo fronte gli italiani possono gioire. Gioiscono molto meno i sindaci di città e paesini che vendono tracollare le loro entrate nel 2020 rispetto al 2019.

La Corte dei conti – che fotografa gli affanni economici delle amministrazioni locali nell’era del coronavirus – stima minori entrate “da oltre un miliardo di euro” per tre specifici motivi. I Comuni faticano ad affittare i beni di cui sono proprietari; forniscono servizi essenziali in modo più discontinuo; e – appunto – non incassano somme rilevanti dalle multe.

Nell’anno del lavoro da casa e dei blocchi, ecco le entrate comunali prosciugarsi anche alla voce “parchimetri e parcheggi custoditi”. Tra il 2019 (un anno normale) e il 2020, sono cadute del 31,9%. Mentre il calo supera il 50% nella vendita di biglietti e abbonamenti del bus.

Un altro miliardo di euro manca all’appello alla voce “tassa per i rifiuti”. In questo caso, l’emorragia dei guadagni è spiegata soprattutto dalla crisi delle attività commerciali (pensiamo solo ai ristoranti) che nel 2020 hanno versato nelle casse comunali la bellezza di 755 milioni in meno.

Altre voci del bilancio comunale resistono. “Le due principali fonti di gettito per i Comuni, Imu e addizionale Irpef, riescono a contenere l’impatto negativo della crisi: la prima con una flessione di poco superiore al 3 per cento e la seconda incrementando gli incassi del 2,4 per cento rispetto all’anno precedente”; il 2019.

La Corte dei conti – nella sua asettica analisi che si basa sui dati della Siope – prende atto che solo due altre entrate solo in crescita. Quelle da attività di controllo ambientale (più 12,8) e – purtroppo – quella da “trasporti funebri e illuminazione votiva” (più 0,8).

Alla fine le cifre riassuntive non rassicurano. Queste sono le perdite totali dei Comuni nei tre pilastri del Bilancio:

– 2,44 miliardi di entrate tributarie

– 2,14 miliardi di entrate extratributarie

– meno 31,1% per i servizi garantiti ai cittadini.

Ma non finisce qui. Anche i turisti si sono drasticamente ridotti. Dunque hanno smesso di pagare l’imposta di soggiorno. Nel 2020 le grandi città – che possono offrire tante occasioni di svago – hanno perso 106,7 milioni.

Le località di mare – che hanno però anche attrazioni di tipo storico o culturale – lamentano un ammanco di 36,2 milioni. Quelle che hanno solo il mare, di 21,7 milioni.

L’imposta di soggiorno – che superava i 455 milioni di incassi complessivi nel 2019 – si ferma a 230,7 soltanto un anno dopo.

Questi calcoli della Corte dei conti sono presenti nella memoria che i magistrati contabili depositano in Parlamento per commentare l’ultimo decreto Sostegni (il 41 del 2021).

La Corte guarda con favore agli aiuti che il decreto garantisce anche ai Comuni. Avverte, però, che queste misure potrebbero non bastare. Gli enti locali, fiaccati dalla pandemia, rischiano una crisi economica profonda, continua, strutturale.

