Gli scriteriati dell’ultimo drink tutti insieme appassionatamente: la maggioranza silenziosa di prudenti non ne può più

Hanno protestato i sindaci, ma nessuno sembra ascoltarli. Hanno appioppato multe severe i vigili e le forze di polizia, ma pochi se ne preoccupano. E così andiamo incontro all’ultimo week end giallo con una specie di allegria più contagiosa dello stesso contagio della paura del Covid. Un atteggiamento scriteriato, che ricorda quello che gli antichi romani chiamavano cupio dissolvi, una specie di o la va o la spacca, di tanto che c’importa. Ma chi sono questi “nipoti” a cui non importa nulla dei nonni? Chi sono queste famiglie che pensano di poter stare appiccicate ad altre famiglie mentre i vaccini non arrivano? Chi sono questi gruppi di tifosi, di amici, di colleghi che, ad ogni età, pensano di potersi trovare per “l’ultima abboffata”, per un “grande drink da sbronza?”. E’ come se ci fossero due popolazioni: una prudente, forse troppo. E una imprudente, certamente troppo imprudente.

Folla sui Navigli nell’ultimo venerdì di zona gialla a Milano

Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia che da lunedì 1° marzo torna in zona arancione per l’aumento dei contagi, ma sui Navigli a Milano non sembra cambiato nulla dalle immagini dei giorni scorsi, anzi: con i locali aperti fino alle 18 – ma da lunedì non sarà più così – tantissima gente ha affollato le sponde dei due Navigli e la Darsena – L’ARTICOLO

Le foto mostrano gli imprudenti, ma ci dev’essere una maggioranza silenziosa di prudenti che non ne può più. E che vedono allungarsi il tempo in cui stanno chiuse in casa, anche per colpa – e va usata questa parola: colpa – di continua a vivere come se Covid – 19 non ci fosse. Come se ci fosse e non facesse male. Ma sapessi come non è strano ammalarsi a Milano.