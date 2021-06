Golf, che beffa per Rahm: domina il torneo ma è fermato dal Covid

Domina il secondo e terzo round, realizza una hole in one, va in testa con 6 colpi di vantaggio sugli avversari ipotecando il bis di successi nel torneo ma deve ritirarsi perché positivo al Covid-19. E’ una situazione che ha del clamoroso quella verificatasi nel PGA Tour di golf a Jon Rahm, costretto a lasciare il Memorial Tournament a Dublin, nell’Ohio (Stati Uniti). Già dalla sera di lunedì 31 maggio il campione spagnolo era stato messo nel mirino del massimo circuito americano del green maschile perché entrato in contatto con una persona risultata poi positiva. Sottoposto a test giornalieri, il numero 3 del ranking mondiale è stato fermato al termine del terzo round in seguito al risultato di un tampone effettuato a conclusione del secondo giro. Anche un nuovo esame ha confermato poi la positività dell’asso iberico, che non ha avuto scelta.

“La cosa più importante che la mia famiglia stia bene”

“Sono davvero dispiaciuto – le dichiarazioni di Rahm – fa parte delle cose che accadono nella vita, ma la cosa più importante ora è che tutta la mia famiglia stia bene. Prenderò tutte le precauzioni necessarie e spero di tornare a giocare il prima possibile”. Dopo aver fatto suo il torneo nel 2020, il 26enne di Barrika (Paesi Baschi) era ormai a un passo dal back-to-back per emulare Tiger Woods, l’ultimo giocatore (nel 2000-2001) a vincere consecutivamente il The Memorial. E con uno score complessivo di 198 colpi (69 65 64, -18) Rahm era a un passo dall’impresa.

‘Hole in one’ alla buca 16 per Rahm

Ben sei i colpi di vantaggio sugli inseguitori, gli americani Patrick Cantlay e Collin Morikawa, ora entrambi in testa (dopo il forfait dello spagnolo) con 204 (-12). Rahm con questo punteggio era riuscito a eguagliare proprio Woods che, nel 2000, dopo 54 buche giocate vantava un gap di 6 colpi di vantaggio su Steve Lowery. Ma non solo. Ha realizzato lo stesso score firmato nel torneo da Scott Hoch nel 1987 dopo il “moving day”. E questo anche grazie a magie e colpi da campione. Come la “hole in one” – la terza nella sua carriera sul PGA Tour – realizzata nel secondo round (completato subito prima dell’inizio del terzo a causa del ritardo per maltempo accumulato nel primo), alla buca 16 (par 3) con un ferro 8 e da 183 yard (oltre 167 metri).

In vetta ora Morikawa e Cantlay

Niente da fare. L’ultimo atto del The Memorial non vedrà protagonista lo spagnolo che ora rischia anche di saltare lo US Open, in programma dal 17 al 20 giugno a La Jolla, in California. E pensare che Rahm con un successo a Dublin avrebbe conquistato la seconda posizione nel ranking mondiale e messo nel mirino la leadership di Dustin Johnson. Una beffa atroce. E ora il The Memorial Tournament si prepara alla volata finale. Morikawa e Cantlay i favoriti al titolo, con Brande Grace e Scottie Scheffler, entrambi terzi con 207 (-9), pronti a giocarsi le proprie chance.