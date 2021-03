Google maps offrirà anche l’opzione del percorso più “eco-friendly”

Pubblicità

Pubblicità

La strada più breve? No, quella più verde. Google Maps inaugura un nuovo servizio: dare indicazioni per il tragitto che genera meno emissioni inquinanti basando la sua valutazione sul traffico, l’inclinazione delle strade e altri fattori. Lo ha annunciato la compagnia ieri.

In Nevada l’utopia di una città privata: tutto si paga in bitcoin e il sindaco lo fa il Ceo di un’azienda di Massimo Basile 09 Febbraio 2021

Il servizio sarà attivo negli Usa quest’anno e successivamente in altri paesi.

Andare a vivere in campagna è un’utopia o stavolta facciamo sul serio? di Pablo de Llano 27 Gennaio 2021

A meno che l’utente non decida volontariamente in altro modo, il tragitto consigliato di default sarà quello “eco-friendly” se questo richiede lo stesso tempo. Quando le vie alternative sono invece considerevolmente più veloci, Google offrirà la scelta all’utente mostrando tempi di percorrenza ma anche mettendo a confronto le emissioni. “Abbiamo notato che per circa la metà dei percorsi, possiamo trovare una opzione ecologicamente vantaggiosa con un minimo scarto o addirittura a parità di tempo impiegato”, ha detto Russell Dicker, della direzione di Google.





Go to Source

Tweet Share Pinterest