Gordon Ramsay risponde alle critiche di una vegana addentando un hamburger

“Mangiare gli animali è sbagliato, Gordon Ramsay”. Con una canzoncina creata ad hoc, la tiktoker ThatVeganTeacher ha comunicato a Gordon Ramsay il suo disappunto per l’ostentazione della carne che il famoso chef britannico farebbe sul suo canale Tik Tok, seguito da almeno dieci milioni di utenti. Nel video la donna, a sua volta criticata sui social per commenti offensivi nei confronti di chi non condivide la sua visione sul veganesimo, canta: “Se mi chiamerai ‘donut’ (un termine che nei Paesi anglofoni viene usato informalmente anche per sottolineare la ‘stupidità’, ndr), va bene, basta che tu diventi vegano d’ora in poi”. Per tutta risposta Ramsay ha affiancato alla performance della donna un video in cui sembra mangiare insalata e poi invece, alla fine, addenta un hamburger. Questo ‘duetto’ virtuale è stato visto su Tik Tok più di dieci milioni di volte.

