Governo, alla Camera il voto di fiducia: Draghi salta il discorso, subito al via il dibattito

Dopo aver incassato la fiducia al Senato, oggi per il presidente del Consiglio c’è la prova della Camera. Mario Draghi non ripete a Montecitorio il discorso già pronunciato ieri al Senato. In Aula si è partiti subito con il dibattito che il premier segue dai banchi del governo seduto tra i ministri degli Esteri e dell’Interno, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. L’Emiciclo è pieno di deputati e l’esito della votazione sulla fiducia è atteso per le ore 20 di questa sera.

Governo, il testo integrale del discorso di Mario Draghi al Senato 17 Febbraio 2021

Ecco cosa succede oggi:

ore 9: I deputati hanno potuto già visionare il discorso che è stato consegnato dal presidente ieri a Montecitorio alle 11.30. Subito via al dibattito

ore 12-13.30: la seduta alla Camera sarà sospesa per la pausa per la sanificazione dell’Aula.

ore 13.30-16: prosegue la discussione generale dei deputati.

ore 16-18: la seduta sarà nuovamente sospesa per un’altra pausa per sanificazione dell’Aula

ore 18: il presidente del Consiglio prende la parola per la sua replica.

ore 18.30-20: i deputati faranno le loro dichiarazioni di voto.

ore 20: ci sarà la prima ‘chiama’ per il voto di fiducia dei deputati.

La giornata in diretta.

Ore 9.08. Al via la discussione generale sulla fiducia alla Camera

Nell’aula della Camera è iniziata la discussione generale sulla fiducia al governo Draghi.