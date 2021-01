Governo: Cei, preoccupati per attuale verifica politica

Pubblicità

Città del Vaticano – I vescovi guardano “con attenzione e preoccupazione alla verifica politica in corso, in uno scenario già reso precario dalla situazione che stiamo vivendo”. E auspicano “che la classe politica collabori al servizio dei cittadini, uomini e donne, che ogni giorno, in tutta Italia, lavorano in operoso silenzio” e chiedono “che si giunga a una soluzione che tenga conto delle tante criticità”. Come pastori si fanno interpreti “delle molteplici fragilità, perché nessuno sia lasciato solo” e non dimenticano che i prossimi mesi “saranno cruciali per la ricostruzione del sistema-Paese”.

Apre il lavori del nuovo consiglio permanente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani, il primo dopo il lungo ricovero a cui è stato sottoposto per aver contratto il Covid-19. Bassetti manifesta la preoccupazione della Chiesa per l’incertezza politica in questo tempo difficile anche per la crisi economica e, come suo stile, chiede una soluzione senza tuttavia esporsi in favore o contro una parte politica.

Vaccini per tutti

Bassetti ricorda, in scia alle parole pronunciate al Papa nel messaggio del 25 dicembre 2020, che i vaccini per poter “illuminare e portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti”. Ma è importante che, di fronte al susseguirsi di notizie sulla pandemia, si possa “disporre di tutte le informazioni possibili per fugare perplessità e preoccupazioni”. Insieme, “è altrettanto essenziale saper distinguere tra una fondata ricerca scientifica e un’opinione frutto di una condivisione sui social network”.

Bassetti ricorda come il comportamento del singolo influisca sul bene della comunità. Per questo la protezione verso sé stessi “è intrinsecamente unita alla responsabilità verso gli altri”. E “oggi, grazie alla vaccinazione, vi sono i presupposti per far sì che un atto di protezione individuale possa divenire strumento di protezione collettiva”. Lo ha sintetizzato Papa Francesco pochi giorni fa: “È un’opzione etica, perché tu ti giochi la salute, la vita, ma ti giochi anche la vita di altri”.

Nuove povertà e usura

La Chiesa ha tutti i giorni sottomano le difficoltà economiche della popolazione. I vescovi dalle rispettive diocesi comunicano quotidianamente le notizie di un disagio crescente. “In questo contesto – ricorda Bassetti – si fa purtroppo sempre più pressante la frattura delle nuove povertà rispetto alle quali i dati sono deflagranti”. E ancora: “La situazione socio-economica in cui si trova il nostro Paese è fonte di preoccupazione crescente: è chiaro che una serie di problemi di carattere strutturale conosciuti da tempo, a lungo sottovalutati, sono da affrontare in modo indifferibile. Se non s’interviene efficacemente sul sovraindebitamento di famiglie e imprese, cadute per la prima volta a causa della pandemia nella condizione di debitori insolventi, si amplificheranno le già drammatiche condizioni per il ricorso all’usura e l’accesso della Criminalità organizzata nei tessuti economici e sociali”.

Dall’osservatorio della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II con le sue 32 Fondazioni che operano in tutta Italia, viene rilevato un quadro preoccupante che va dalle famiglie e piccole imprese familiari divenute insolventi – sono 3 milioni di nuclei, per circa 7,5 milioni di persone fisiche; a quelle che avevano già varcato la soglia di rischio e sono ora in fallimento “tecnico” per debiti – sono 2 milioni e 250 mila unità, per 6,5 milioni di persone; infine a quelle a rischio di usura – quantificabili in 350 mila famiglie e in 800 mila persone.

Caritas italiana e le Caritas diocesane in questi mesi hanno visto crescere il numero di persone che a loro si sono rivolte per usufruire dei servizi erogati: materiali e non. “Proprio le rilevazioni della Caritas – spiega Bassetti – ci dicono che, analizzando il periodo maggio-settembre del 2019 e confrontandolo con lo stesso periodo del 2020, è emerso che l’incidenza dei ‘nuovi poveri’ è passata dal 31% al 45%: quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. È aumentato in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che risultano in maggioranza (52% rispetto al 47,9 % dello scorso anno) e delle persone in età lavorativa. È evidente che alla solidarietà generosa di molti, bisogna affiancare la volontà politica di andare oltre la logica delle misure d’urgenza e di sollievo temporaneo per elaborare una strategia che sia davvero di sistema, anche al fine di impiegare al meglio le risorse in arrivo”.

Per questo chiede Bassetti che si disegnino “nuovi strumenti e soluzioni sostenibili e innovative dal punto di vista sociale e mettere in campo azioni di prossimità alle situazioni di fragilità economico-finanziaria, attraverso le quali intercettare i soggetti in difficoltà, ascoltarli e aiutarli a compiere le scelte giuste ai primi segnali di allarme senza attendere inerti l’aggravarsi della situazione”. E ancora: “Si tratta di azioni da realizzarsi a livello capillare sul territorio da Istituzioni, Terzo Settore, parrocchie supportate dalle Caritas e dalle Fondazioni Antiusura, perché nessuno sia lasciato solo di fronte allo sconvolgimento psicologico, economico e spirituale che tutto ciò provoca e per evitare che a farsi prossime siano le organizzazioni criminali”.

Sicurezza nelle liturgie

Bassetti ribadisce “la necessità di attenersi a Protocolli di sicurezza”, una necessità che “è coniugata alla cura per la liturgia, che non deve mai essere trascurata”. “In questo comune sentire – dice – le nostre comunità cristiane sono chiamate ad abitare evangelicamente la crisi che pure le coinvolge e le attraversa, accettandola come un tempo di grazia donatoci per capire la volontà di Dio”. “Questo sarà possibile se si terrà lontano ogni rischio di autoreferenzialità ecclesiale, per incarnare sempre meglio uno stile di cura, che il tratto materno delle comunità cristiane ha come prerogativa singolare. In tal senso è decisivo che si continuino a mettere in atto azioni ecclesiali che facciano maturare quella comunione dinamica che dà forma a una Chiesa sinodale. In essa tutti i battezzati sono soggetti responsabili di una parola e di gesti capaci di dire il Vangelo a partire dalla molteplicità delle condizioni di vita nelle quali si esprime l’esistenza di ciascuno. Una Chiesa così connotata, che custodisce la propria identità di popolo di battezzati, potrà esprimersi attraverso una ricchezza di carismi e di ministeri con cui il servizio al Vangelo, nella comunità e al di fuori dei suoi confini, si traduce sempre meglio in una diakonia dell’umano nella sua integralità e complessità. Ci guidano, come dicevo prima, le parole di Papa Francesco: ‘Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà’ (Firenze 2015). Abbiamo un metodo: il discernimento della fede; abbiamo un interesse: la persona; abbiamo una prospettiva: la comunità. Camminiamo su questo sentiero”.





