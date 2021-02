Governo, Crippa (M5s): “Accolti tutti i nostri temi. Non ci sono motivi per dire no a Draghi”

Pubblicità

Pubblicità

«Tutti i temi posti dal movimento sono nel programma: non vedo il motivo per dire no a questo governo». Davide Crippa, capogruppo dei 5Stelle alla Camera, ha partecipato alle consultazioni di Montecitorio. E fa una cronaca dettagliata dell’incontro con Mario Draghi che ha visto al centro la transizione ecologica ma che, per il Movimento, potrebbe chiudere una delicata transizione politica: quella da Conte al governo dell’ex capo della Bce. Rousseau permettendo.



Un’ora di confronto che Grillo sintetizza ironicamente così: Draghi ha chiesto di iscriversi a un meet-up.

«Diciamo che siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo la garanzia che tutte le scelte di governo dovranno passare da un filtro di natura ambientale. Non è un riconoscimento da poco».

Con l’aggiunta di un superministero “verde”.

«Abbiamo apprezzato la disponibilità del premier incaricato a far confluire le politiche su energia, ambiente e sviluppo economico sotto un unico coordinamento. Ci ha dimostrato di essere andato a vedere come funziona questo ministero in Francia…».

Ce n’è abbastanza per tuffarsi nella nuova avventura?

«Aggiunga che Draghi ci ha assicurato che l’impianto del Recovery Plan pensato dal governo Conte resta in piedi. E sul Mes…».



Vi ha garantito che l’Italia non lo chiederà.

«Alla nostra domanda ha risposto con un’altra: ma il Mes per fare cosa? È quello che volevamo sentire. Per pianificare come spendere questi fondi, in ogni caso, ci vorranno due anni. Il tema non sarà trattato da questo governo».



Volevate certezze anche sul perimetro politico della maggioranza.

«La perimetrazione l’hanno già fatta i temi: il presidente incaricato ha insistito su ambiente ed europeismo, ha parlato di fisco progressivo. Chi è schierato all’interno del gruppo della Le Pen, chi vuole le trivellazioni e si stracciava la felpa per la flat tax dovrebbe riflettere. O no?».

Intende dire, come d’altronde Grillo ha chiesto apertamente, che la Lega non dovrebbe far parte del governo?

«Per coerenza, direi proprio di no».

Intanto la scelta di sottoporre a Rousseau l’opzione politica del sostegno al governo rischia di dilaniare il movimento e di non far partire Draghi. Il Garante ha dovuto rinviare il referemdum. Si poteva evitare tutto ciò?

«È il codice etico del movimento a stabilire che la scelta di un premier, se non indicato dai 5S prima delle elezioni, debba essere sottoposta a una consultazione degli iscritti. Tempi e modalità, però, erano discutibili. Ma questo ha a che fare con i rapporti con l’associazione Rousseau, che gestisce la piattaforma».

Una curiosità: se dopo il rinvio prevalessero i no a Draghi cosa accadrebbe?

«Io questo non posso dirlo. Ma nel programma del nuovo governo tutte le tematiche care ai 5S ci sono. Mi aspetto che vinca il sì».

Che governo sarà?

«Lo abbiamo chiesto a Draghi. Ci ha detto: ma se non fosse un governo politico avrei fatto due giri di consultazioni con i partiti?».

Governo politico con ministri politici?

«Non si è spinto fino a tanto. Ce lo dirà».

E intanto una parte del Movimento, con Di Battista, organizza un Vaffa-day contro il governo Draghi. Che ne pensa?

«Una mancanza di rispetto verso chi, in rappresentanza di tutti i deputati e i senatori, è andato ad ascoltare il premier incaricato. Potevano almeno aspettare l’esito dell’incontro».





Go to Source

Tweet Share Pinterest