Governo, Decaro: “A Draghi chiediamo un ministro delle città e turni notturni per le vaccinazioni”

“Sui vaccini siamo pronti a dare una mano lavorando e facendo turni di vaccinazione anche di notte”. E’ l’offerta che Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari, ha fatto al premier incaricato Mario Draghi a nome dei Comuni. L’incontro di ieri con gli enti locali, con Stefano Bonaccini per le Regioni e con Michele De Pascale per le Province, ha spaziato dall’emergenza sanitaria al Recovery Plan. E la richiesta principale è stata di non finire nelle pastoie burocratiche, ma di avere “un interlocutore unico” sul Recovery. A Decaro piacerebbe “un ministro delle città” nel nuovo governo.

Decaro, a Draghi avete posto richieste e fatto proposte su cosa?

“Dal punto di vista sia simbolico che sostanziale è stato un incontro importante: Draghi ha parlato di alleanza strategica con le autonomie locali. Ci siamo soprattutto concentrati sul piano di vaccinazione: noi siamo pronti a dare una mano per un progetto capillare sui territori, ciascuno dei quali ha esigenze diverse, a seconda che si tratti di Comuni più piccoli o di metropoli. Ripeto: siamo pronti a dare una mano lavorando e facendo turni anche di notte. Intanto stiamo procedendo alla somministrazione del vaccino al personale dipendente dall’amministrazione, dalla polizia locale ai lavoratori degli asili nido e dell’infanzia. Metteremo a disposizione impianti sportivi e palestre. Quando partirà la vaccinazione di massa, rischiamo di andare in crisi, se non ci organizziamo bene. Possiamo aiutare anche nel reclutamento dei volontari”.

Prima i vaccini quindi, e poi l’altra priorità è il Recovery plan?

“Sì. Abbiamo presentato come Comuni il nostro manifesto ‘Città Italia’: sono dieci proposte molte concrete e attuali che abbiamo posto come sindaci ma non riguardano necessariamente iniziative di competenza locale. Si va dalla digitalizzazione alla rigenerazione delle periferie fino al ripopolamento dei piccoli Comuni e al rilancio dei borghi. Riportiamo le voci, i bisogni, le aspettative delle nostre città. Vorremmo che il nuovo governo ci mettesse a disposizione un interlocutore unico”.

In concreto?

“Chiediamo una unica cabina di regia per il Recovery plan e la semplificazione delle procedure anche con una legge ad hoc, affinché i progetti si possano trasformare in opere. Le risorse a gestione diretta dei Comuni sono oltre il 10% – circa 39 miliardi – ma il rischio è che non riusciamo a trasformare i progetti in opere per le complicazioni burocratiche e le modalità di gestione di quelle risorse”.

Avete anche discusso dell’apertura a giugno delle scuole?

“No. Senza interferire nelle vicende interne al sistema scolastico, noi sindaci abbiamo dato la disponibilità a fornire spazi per l’organizzazione di attività che restituiscano ai bambini e ai ragazzi la socializzazione che gli è stata tolta”.

Lei entrerebbe nella squadra di governo? Il vice presidente dell’Anci, e sindaco di Brescia, Emilio Del Bono ha lanciato la sua candidatura. E’ campata in aria?

“Ringrazio Del Bono per l’attestazione di stima e anche gli altri che l’hanno appoggiata. Sa, noi sindaci lavoriamo insieme al di là delle appartenenze di partito. Ma non è il momento delle auto candidature né di candidature a mezzo stampa. Draghi deve lavorare e decidere in pace, senza le pressioni di nessuno”.

Però un ministro degli enti locali come lo vedrebbe?

“Per noi è strategico un interlocutore unico per portare le voci delle città nel governo”

In pratica le piacerebbe un ministro delle città?

“Sì. Ci potrebbe essere”.

Il Pd, il suo partito. Non teme il prezzo politico che voi Dem pagherete per quest’alleanza con la Lega?

“Credo che il Pd abbia le spalle larghe e la priorità in questo momento è mettere in sicurezza il Paese e il futuro dei cittadini. Il Pd saprà mantenere la sua autonomia e identità. Importante è poter condividere i punti su cui lavorare insieme al premier . Certo l’interesse dell’Italia viene prima di quello del Pd”.

C’è un fronte degli amministratori che nel partito vuole il congresso anticipato, e lei cosa ne pensa?

“Non è il tempo di fare un congresso! Il segretario Zingaretti l’abbiamo tra l’altro eletto solo nel marzo del 2019”.





