Governo Draghi: età media 54 anni, un terzo donne, il 75 per cento del Nord

Cinquantaquattro anni di età media. Le donne sono un terzo (8 su 24, il 33%) e una fortissima rappresentanza settentrionale: il 75% dei membri del governo provengono dal Nord, addirittura 8 sono lombardi, quattro i ministri ‘veneti’ (Erika Stefani, Renato Brunetta, Federico D’Incà e Daniele Franco). Il centro Italia è rappresentato solo dai romani Draghi e Enrico Giovannini. Dal Sud vengono Lamorgese e Roberto Speranza(lucani); Mara Carfagnae Luigi Di Maio (campani). Due dall’Emilia e, rispettivamente, uno da Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Liguria. Nessuno dalle isole.

Governo, Draghi scioglie la riserva e annuncia i ministri: Franco all’Economia, Cingolani alla Transizione ecologica, Cartabia alla Giustizia

Sono i numeri, le curiosità e le caratteristiche del governo Draghi composto da 23 ministri, di cui 15 politici e 8 tecnici. Il governo è più anziano di entrambi gli esecutivi guidati da Conte: il primo aveva un’età media di 50 anni, il secondo era il più giovane della storia repubblicana con 47,4. Lontano però il governo più vecchio di sempre: il record resta dell’esecutivo tecnico guidato da Mario Monti, dove l’età media era di 64 anni. Oggi il più anziano è il presidente del Consiglio: Mario Draghi ha 73 anni; 70 ne ha invece Renato Brunetta. I più giovani sono Luigi Di Maio, 34 anni, e Fabiana Dadone, che proprio oggi ne compie 37.

Le donne sono 8. Un terzo

Le donne sono 8. Un terzo, come nell’ultimo governo Conte. Tre sono tecniche (Marta Cartabia, Luciana Lamorgese, Maria Cristina Messa); due le ha espresse Forza Italia (Carfagna e Gelmini); una a testa Lega (Stefani), M5S (Dadone) e Iv (Elena Bonetti). Soverchiante la presenza di ministri provenienti dal Nord Italia. Sono 18 su 24 (il 75%). Addirittura 8 sono lombardi (Cartabia, Cingolani, Colao, Garavaglia, Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Guerini, Maria Cristina Messa).

Lo zodiaco dice gemelli

Lo zodiaco dice gemelli, ce ne sono cinque: Patrizio Bianchi, Brunetta, Franco, Enrico Giovannini, Stefano Patuanelli. Draghi è del segno della vergine, come Lamorgese. Tre ciascuno per acquario, bilancia e cancro. Due arieti e due capricorni. Uno ciascuno per gli altri. Nessun leone.

Otto ministri su 23 sono tecnici

Si tratta in particolare di Marta Cartabia (Giustizia), Luciana Lamorgese (Interno); Vittorio Colao (Innovazione tecnologica); Daniele Franco (Economia), Roberto Cingolani (Ambiente e transizione ecologica); Enrico Giovannini (Infrastrutture e Trasporti), Patrizio Bianchi (Istruzione) e Cristina Messa (Università).





