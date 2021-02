Governo Draghi, il ribelle Mantero dopo il no alla fiducia: “Ci vogliono espellere? Così il M5S diventa il partito del monopensiero”

Il senatore Matteo Mantero ha votato no secco, è uno dei 15 del M5S a Palazzo Madama che ha scelto così.

Neanche l’astensione?

“L’astensione è un appoggio implicito, quindi no”.

Perché ha scelto di non dare la fiducia?

“Mi sembra una scelta profondamente sbagliata. Magari è un errore mio e i 5 Stelle riusciranno ad incidere sull’operato del governo e se sarà così voterò a favore dei provvedimenti che andranno incontro alla transizione ecologica e alla tutela delle classi più deboli. Dal discorso di Draghi però mi pare che la direzione presa sia diversa”.

M5S, scissione in corso. Da Lezzi a Morra: espulsione per i 15 senatori dissidenti che hanno votato contro la fiducia a Draghi di Annalisa Cuzzocrea 18 Febbraio 2021

Quali punti non l’hanno convinta?

“Sull’immigrazione, circostanziando al fattore dell’asilo politico viene limitato nei fatti l’accesso a delle persone con oggettiva difficoltà. Non condivido l’idea che qualche azienda vada aiutata e qualcun altro no. Chi decide i parametri? Ritengo giusto investire sulle aziende proiettate nel futuro ma adesso i sussidi vanno dati a tutti, incentivare o disincentivare come facemmo noi con la tassa sulla plastica è un passaggio che va fatto dopo, ora i ristori vanno dati a tutti”.

Governo, ok del Senato alla fiducia a Draghi con 262 sì. “Grazie per la stima, andrà validata dai fatti”. Nel M5S 15 votano contro di Valeria Forgnone 17 Febbraio 2021

Solo che ora verrà espulso dal Movimento, lo sa?

“Francamente non credo ci siano gli estremi, anzi non dovrebbe essere così. Il 90 per cento dei senatori era contrario all’ipotesi di formare un governo con Draghi dopo Conte, così anche alla Camera la maggior parte era per il no. Ma nonostante questo si è iniziata una trattativa che ha portato il voto su Rousseau. Il punto è che non andava neanche comininciata, sapevano che eravamo contrari. Se non avessimo avuto paura del voto, i responsabili alla fine sarebbero usciti e avremmo avuto un governo politico. Non mi interessa neanche parlare del quesito fuorviante su Rousseau, non è quello il punto”.

M5S, addio al capo politico: arriva il direttorio a 5. Ma è scontro con Crimi che replica: “Mia reggenza non si è conclusa” di Matteo Pucciarelli 17 Febbraio 2021

Resta il fatto che erano state annunciate le espulsioni per chi votava no alla fiducia.

“Se se vuole distriggere il gruppo allora andranno avanti così, se si vuole preservare il gruppo e il pluralismo allora posizioni diverse devono piuttosto essere valorizzate. Se si continuano a tagliare le teste diventiamo il partito del monopensiero. Chi ha votato in maniera difforme lo ha fatto perché messo nelle condizioni di non fare altro”.

Lei quindi non se ne va e resta nel Movimento?

“Sì assolutamente, continuo a lavorare e a seguire le tematiche di cui mi occupo da sempre, dal fine vita alla legalizzazione della cannabis, e resto al servizio del M5S”.