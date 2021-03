Governo Draghi, la dem Caterina Bini è la nuova sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento: prende il posto di Simona Malpezzi

Caterina Bini è la nuova sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento in quota Pd: prende il posto di Simona Malpezzi, eletta capogruppo al Senato dopo la presidenza Marcucci. Il premier Mario Draghi, infatti, ha sentito oggi il Consiglio dei ministri in ordine alla proposta, da sottoporre al presidente della Repubblica, della nomina della senatrice Bini a sottosegretaria.

In serata, Bini ha annunciato su Facebook: “Il mio ministro, Federico D’Incà, mi ha appena comunicato che su sua proposta, il consiglio dei ministri mi ha nominato a sottosegretaria di stato per i rapporti con il parlamento. Sono grata al mio partito per avermi proposto, al ministro D’Incà e al presidente Draghi per la fiducia che hanno riposto in me. Sento tutta la responsabilità di questo incarico a cui mi propongo di adempiere con il massimo di impegno e di disponibilità, a servizio delle Istituzioni del mio Paese. Un pensiero di gratitudine e di affetto alla mia famiglia che mi ha insegnato i valori della partecipazione, del servizio alla comunità, della cittadinanza e un pensiero speciale alle amiche e agli amici che hanno condiviso con me questi anni di impegno politico. La Costituzione dice che ‘i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore’. È quanto mi propongo di fare, seguendo l’esempio ed il magistero del presidente Mattarella. È quanto farò, con la determinazione e la passione di sempre”.

Proprio Malpezzi è tra le prime a congratularsi con Bini. La capogruppo dem scrive su Twitter: “Buon lavoro @caterinabini, sottosegretaria ai rapporti con il parlamento e senatrice!!! @SenatoriPD”.