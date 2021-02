Governo, Draghi nomina l’ambasciatore Mattiolo suo consigliere diplomatico

Arriva da Berlino Luigi Mattiolo, il nuovo consigliere diplomatico del presidente Draghi a Palazzo Chigi. Come il suo predecessore Piero Benassi, che era stato ambasciatore in Germania dopo aver lavorato come capo di gabinetto di Emma Bonino al ministero degli Esteri. Mattiolo sarà anche lo “sherpa” per il G7 e il G20: il primo appuntamento sarà la video-conferenza a cui Draghi parteciperà venerdì prossimo assieme all’inglese Boris Johnson (presidente di turno del G7) al presidente americano Joe Biden, e ai leader di Francia, Germania, Giappone e Canada.

Romano, 64 anni, laureato in Scienze politiche, Mattiolo era entrato in carriera diplomatica nel 1981: tra le prime sedi da giovane consigliere vi furono Mosca, Berna e Belgrado. La sua prima sede di ambasciatore fu Tel Aviv: in Israele Mattiolo ha lasciato un ottimo ricordo, quello di un diplomatico preparato ed equilibrato. Dal 2015 al 2018 è stato ambasciatore d’Italia ad Ankara, un’altra sede strategica per la diplomazia italiana.

Gli impegni multilaterali terranno Mattiolo impegnato al tavolo del G20, di cui quest’anno l’Italia riveste la presidenza di turno: Roma avrà il compito di coordinare l’agenda del Gruppo delle 20 maggiori economie del mondo. La presidenza si concluderà con il vertice di Roma del 30 e 31 ottobre prossimi e avrà tra gli eventi clou il “Global Health Summit” di maggio.

Antonio Funiciello è il nuovo capo di gabinetto di Draghi di Monica Rubino 15 Febbraio 2021

Fra i temi bilaterali ci sarà chiaramente il dossier Libia: il paese arabo è appena uscito da una fase critica della sua lunga transizione, la fase della guerra civile fra Est e Ovest che ha visto l’intervento militare di Turchia e Russia da una parte e dall’altra del paese. In queste settimane le Nazioni Unite sono riuscite ad avviare la Libia su un percorso di dialogo politico, permettendo la creazione di un governo transitorio che porterà il paese nordafricano a elezioni il 24 dicembre. Per l’Italia la Libia rimane il test chiave: non solo per la portata delle sfide (migrazioni, terrorismo, stabilizzazione complessiva del Nordafrica) ma anche per valutare la capacità politica del paese a giocare un ruolo di leadership nella stabilizzazione di tutta l’area del Mediterraneo e del Grande Medio Oriente allargato.

Mattiolo da tutti alla Farnesina è considerato un funzionario equilibrato, fuori da “giochi” personali o di fazione, potenzialmente capace di stabilizzare una carriera che negli ultimi anni ha sofferto molto i continui cambiamenti di assetto politico del paese.