Governo Draghi, oggi il voto di fiducia al Senato. Il discorso del premier

Alle 10 Mario Draghi terrà al Senato il suo discorso sul programma di governo, invitando alla massima coesione il Paese e i partiti le cui fibrillazioni sono destinate a farsi sentire fino all’ultimo minuto. Lega e Forza Italia hanno riunito ieri sera i rispettivi vertici ed è in corso un nuovo voto tra i Cinquestelle sulla piattaforma Rousseau per decidere sul direttorio a cinque con scadenza alle 12 di oggi. “Il M5S voterà sì” al governo Draghi, ha detto Crimi ieri sera, “ogni altro voto sarà considerato in dissenso dal gruppo”. Salvini provoca sull’euro mentre Nicola Zingaretti lancia il suo manifesto: “Mai più guerriglie quotidiane”. Il premier può contare da ieri su un intergruppo M5s-Pd-Leu destinato a promuovere “iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese a partire dall’esperienza del Governo Conte II”. Mentre Giorgia Meloni propone un intergruppo di destra con Salvini e Berlusconi. Al Senato si vota sulla fiducia a partire dalle 22 di questa sera. Nel mezzo quasi sette ore di dibattito parlamentare, intervallate da varie sanificazioni.

Fiducia al governo, cosa succede oggi. Draghi punta al record di consensi in Senato. Scendono i no grillini di Silvio Buzzanca 17 Febbraio 2021

La giornata in diretta

Ore 10:00. Draghi in Senato

Alle 10 in punto il premier Mario Draghi è arrivato nell’aula di Palazzo Madama, presieduta da Elisabetta Casellati. Tutto il governo è schierato nei seggi dedicati.

Ore 09:52 I ministri arrivano in Senato

I ministri del governo Draghi arrivano a Palazzo Madama. I primi a presentarsi sono Luciana Lamorgese, Daniele Franco, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone e Renato Brunetta. Anche Marta Cartabia è entrata velocemente in aula dribblando i cronisti.

Ore 09:51. Morra (M5S): “Al 99,99% non voto la fiducia”

“Al 99% non voto sì al governo Draghi, dopo la virgola può aggiungere un altro 99…”. Così il senatore M5S Nicola Morra all’Adnkronos. “In base a quello che audirò in Aula, in base alle parole di Draghi, deciderò poi se astenermi o votare contro”.