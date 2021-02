Governo Draghi, oggi le consultazioni con i partiti. Fi: “Disponibili all’ascolto”. Conte: “Sono sereno”

Pubblicità

Pubblicità

Agenda e sostanza cominciano a prendere forma sul tavolo di Mario Draghi. Iniziano nel pomeriggio a Montecitorio le consultazioni tra le forze in Parlamento e il premier incaricato, chiamato a trovare i numeri per far partire un nuovo governo. E in attesa che si definisca la scansione dei colloqui al termine dei quali Draghi tornerà al Quirinale per sciogliere la riserva, giurare e presentarsi alle Camere per la fiducia, sono i gruppi e i leader a dovere decidere cosa fare. Quanto forte sarà il sostegno all’esecutivo e quale sarà il suo ‘format’ (tecnico, politico, un mix di entrambi?) dipende proprio dalla politica, che sta vivendo ore drammatiche nella ricerca delle “soluzioni di alto profilo” evocate al Colle per uscire dalla crisi.

Matteo Renzi: “Draghi fino al 2023 e Recovery riscritto da capo. Felice ma ho patito l’odio” di Stefano Cappellini 03 Febbraio 2021

Lo stato dell’arte vede al momento un centrodestra alla ricerca dell’unità sulla via dell’astensione come massimo punto di equilibrio, sebbene da Forza Italia non mancano segnali di apertura con il portavoce dei gruppi Giorgio Mulè che stamattina dichiara “la totale disponibilità” degli azzurri ad ascoltare. La ex maggioranza cerca altrettanto un punto di caduta, tra il Pd pronto a sostenere il nuovo tentativo salvaguardando l’alleanza giallorossa e il M5S diviso fra i sostenitori del no senza appello – l’ala Di Battista e non solo – e gli aperturisti. Nessun limite precostituito restringe l’orizzonte dell’ex presidente Bce. Durante il colloquio di ieri con Mattarella non sarebbero emersi paletti di alcun tipo, né di tempo né di formule o di caratteristiche della compagine governativa. Non sarà, in altre parole, un ‘governo del Presidente’. Da parte sua il premier uscente Giuseppe Conte, entrando a Palazzo Chigi, ha detto ai cronisti: “Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno”.

IL TOTOMINISTRI DI OGGI

La giornata in diretta

Ore 10:20. Cencelli: “Il mio manuale gli servirà”

“Il problema è che Draghi è davvero l’ultima spiaggia, perché poi restano solo le elezioni”. Lo dice all’Adnkronos Massimiliano Cencelli, autore dell’omonimo Manuale sui criteri per la distribuzione degli incarichi di governo e sottogoverno. “Certo è che – continua – se prevarrà l’opzione del governo politico, allora, sì, anche superMario dovrà far ricorso al Manuale”.

Ore 10:08. Conte: “Sono sereno”

“Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno”. Lo ha detto all’ANSA il premier uscente, Giuseppe Conte, mentre stava entrando a Palazzo Chigi.

Ore 09:56. Sileri: “Direi a Draghi di conservare un esecutivo politico”

“Direi a Draghi di conservare un governo politico, perché la volontà popolare è espressa dai soggetti che sono stati eletti in Parlamento, come il sottoscritto. La democrazia è questa”. Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5S), a Radio Cusano Campus.

Ore 09:55. Mulè (Forza italia): “Disponibilità totale ad ascoltare Draghi”

“L’arrivo di Mario Draghi è stato un meteorite che chiama la politica alle proprie responsabilità. Da parte di Forza Italia c’è disponibilità totale ad ascoltare una personalità autorevole e competente come l’ex presidente della Bce che il presidente Berlusconi chiamò e volle a ruoli di grande responsabilità”, ha detto il portavoce di gruppi parlamentari di Forza Italia Giorgio Mulè a Radio Anch’io.

Ore 09:18. Draghi lascia l’abitazione in Umbria diretto a Roma

Mario Draghi Draghi ha lasciato la sua casa alle porte di Città della Pieve. La vettura della scorta e un’altra auto con i vetri oscurati, quella con probabilmente con a bordo il presidente del Consiglio incaricato, sono infatti uscite dalla tenuta del centro umbro. Si sono quindi dirette sulla strada principale dalla quale è possibile anche raggiungere l’autostrada. Anche la pattuglia dei carabinieri che sorveglia gli ingressi si è allontanata





Go to Source

Tweet Share Pinterest