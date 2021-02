Governo Draghi, Salvini: “Io europeista? Sono pragmatico”. Domani ricominciano le consultazioni

Pubblicità

Pubblicità

Domani e martedì riprenderanno le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con le forze politiche per la formazione dell’Esecutivo. Intanto prosegue il dibattito politico a proposito del riposizionamento di alcuni partiti, in primis la Lega che ha dato la disponibiità di appoggiare l’ex presidente della Bce che ha incassato nella notte il plauso di Christine Lagarde (“Draghi farà ripartire l’economia con l’aiuto Ue”, ha dichiarato l’attuale numero uno della Banca centrale europea).

“Lascio volentieri a altri le etichette di europeista o anti europeista. Io sono una persona molto pragmatica, molto concreta. Se nei prossimi mesi – e di questo abbiamo parlato con Draghi, non di storia o di geografia – si parlerà di tasse e di burocrazia, di come far ripartire i cantieri fermi e dare un po’ di respiro alle famiglie, ai commercianti e agli imprenditori, io ci sto”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a il “Caffè della domenica” su Radio 24.

Governo Draghi, “Ci saremo, niente veti”. La giravolta di Salvini sorprende anche i suoi di Carmelo Lopapa 06 Febbraio 2021

Risponde così il leader della Lega ai molti che lo criticano per l’inversione a U nei confronti dell’Europa. Fra chi lo accusa di questo cambio di passo, Marco Di Maio, deputato di Italia Viva. “L’operazione che ha portato a conferire a Mario Draghi l’incarico di formare un nuovo governo – ha twittato – ha prodotto già alcuni risultati. Tra questi uno dei più sorprendenti è aver portato Salvini e la Lega che gridavano ‘No euro’ e ‘Prima gli Italiani’, a definirsi europeisti. Bene…”. E Andrea Orlando del Pd. “Un primo effetto l’incarico a Draghi l’ha avuto. Salvini è diventato europeista in 24 ore”.

Salvini: “Contatti frequenti con Pd? No, ma li avremo”

“Non ho frequentazioni assidue con il Pd ma le avremo”. L’ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini rispondendo a una domanda sui presunti contatti frequenti avuti di recente con Matteo Renzi, ospite del programma ‘Il caffè della domenica’ su Radio 24. Sul leader di Italia viva, Salvini ha chiarito: “Ci vediamo in Senato e ci saremo messaggiati una volta, così come con altri leader di partito”. Anche con Luigi Di Maio? “Sì, è il mio mestiere” aggiungendo che al contrario fa “telefonate quotidiane con Berlusconi, la Meloni e Toti”.

Un primo effetto l’incarico a Draghi l’ha avuto.

Salvini è diventato europeista in 24 h. — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) February 6, 2021

Domani al via il secondo giro di consultazioni

Ecco il programma della seconda tornata delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi e i gruppi parlamentari, in programma domani: alle ore 15/15.15, gruppo Misto della Camera-minoranze linguistiche; ore 15.30/15.45, Maie-Movimento italiani all’estero-Psi (componente gruppo Misto della Camera); ore 16/16.15, Azione, +Europa-Radicali (componente gruppo Misto della Camera) e +Europa, Azione (componente gruppo Misto del Senato); ore 16.30/16.45, Noi con l’Italia-Usei-Cambiamo!-Alleanza di centro (componente gruppo Misto della Camera) e Idea-Cambiamo! (componente gruppo Misto del Senato); ore 17/17.15 Centro democratico- Italiani in Europa (componente gruppo Misto della Camera); ore 17.30/18, gruppo per le Autonomie (Svp-patt,Uv) del Senato.

Draghi lunedì ricomincia le consultazioni con i partiti. Salvini apre. “Nessun veto”. Crimi: “Saremo leali”. Show di Grillo al vertice 5S di Alberto Custodero , Monica Rubino , Giovanna Vitale 06 Febbraio 2021

Martedì consultazioni di Draghi con i ‘big’

I partiti più grandi saranno al tavolo del secondo giro di consultazioni per la formazione del governo a partire da martedì 9 febbraio. Alle ore 11/11.30, gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico del Senato; ore 11.45/12.15, gruppo Liberi e uguali della Camera e Liberi e uguali del Senato; ore 12.30/13 gruppo Italia viva della Camera e Italia viva-Psi del Senato; ore 13.15/13.45 gruppo Fratelli d’Italia di Camera e Senato; ore 15/15.30 gruppi Pd di Camera e Senato; ore 15.45/16.15 gruppi Forza Italia-Berlusconi presidente, della Camera e Forza Italia-Berlusconi presidente-Udc, del Senato; ore 16.30/17, gruppi Lega-Salvini premier, della Camera e Lega-Salvini premier e Partito sardo d’azione, del Senato; ore 17.30/17.45, gruppi Movimento 5 stelle di Camera e Senato.





Go to Source

Tweet Share Pinterest