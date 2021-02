Governo Draghi, slittano i tempi per la nascita. Rinviato l’appuntamento di venerdì per l’anniversario del Concordato

Pubblicità

Pubblicità

I tempi della nascita del governo di Mario Draghi si allungano. E gli interessati ne prendono atto. “Non abbiamo notizie di un terzo giro di consultazioni. Ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad una crisi che ha caratteristiche del tutto inedite, la sua soluzione può richiedere anche passaggi al momento non preventivati”, dice il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando. Venerdì potrebbe essere il giorno del ritorno al Quirinale del premier incaricato, per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. E forse non è un caso che la tradizionale cerimonia per la commemorazione della stipula dei Patti Lateranensi, prevista venerdì pomeriggio a Palazzo Borromeo, è stata rinviata in attesa della formazione del nuovo governo. Cerimonia alla quale ogni anno prendono parte le più alte cariche dello Stato italiano e della Santa Sede.

Beppe Grillo, intanto, deve fare i conti con l’incognita del voto di gradimento dei militanti sulla piattaforma Rousseau. E per convincerli a dire sì all’ex presidente della Bce prende tempo. Riesce nell’intento di rinviare l’appuntamento che era previsto per oggi e domani. Con Alessandro Di Battista e i suoi frondisti che per l’ennesima volta sperano che il voto della base sconfessi il gruppo dirigente e gli consegni la guida del Movimento. Anche per questo il reggente Vito Crimi lascia aperte tutte le porte: “Non andremo al governo a tutti i costi, ci stiamo confrontando”, dice.

M5S Rousseau, voto su Draghi sospeso. L’ira dei militanti 5S. E adesso spunta l’ipotesi della consultazione nel week-end di Matteo Pucciarelli , Monica Rubino 10 Febbraio 2021

Draghi, dunque deve rinviare il passaggio al Quirinale per sciogliere la riserva nella mani di Sergio Mattarella che era previsto per oggi o domani. Si scivola, come detto, verso venerdì. Sempre in attesa che la sibilla Rousseau faccia conoscere il suo verdetto. Verdetto che adesso è appeso alle parole di Draghi, alle sue dichiarazioni, ai suoi progetti.

Perché, come dice Grillo, i militanti mica possono votare sul nulla. “Dire sì o no a Draghi sarebbe troppo povero. Quando avremo qualcosa su cui votare scriveremo nei quesiti ‘vogliamo stare in un governo che ha queste caratteristiche?’, dice sempre Crimi. E dietro queste parole si nasconde il nodo chiave del quesito, o dei quesiti da sottoporre ai militanti. Perchè i dissidenti vorrebbero che ci fosse pure la domanda sull’ipotesi di astenersi nel voto di fiducia a Draghi. Ma si sa che su questo terreno il Movimento è capace di acrobazie incredibili.

È evidente, infatti, che se i grillini si sfilano, bisognerà a ridiscutere tutto. Perché senza il Movimento il peso specifico degli altri contraenti del patto di governo aumenta. E aumentano anche gli appetiti, la voglia di quel posto o di quella poltrona.

Governo, Crippa (M5s): “Accolti tutti i nostri temi. Non ci sono motivi per dire no a Draghi” di Emanuele Lauria 10 Febbraio 2021

Veniamo ai calcoli. Ammesso che il presidente incaricato sciolga la sua riserva entro venerdì, il giuramento potrebbe avvenire sabato 13. Da quel momento il presidente del Consiglio, che sarebbe nella pienezza dei suoi poteri, avrebbe dieci giorni di tempo per presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. Ma presumibilmente la fiducia potrebbe essere votata lunedì 15 alla Camera e martedì 16 al Senato. Ma non si esclude una dilatazione ulteriore delle tappe, con giuramento lunedì e fiducia nei giorni a seguire.

Tempi ampi. Ma il Movimento Cinque Stele deve decidere presto. Perché Draghi, quando si presenterà al Quirinale per sciogliere la riserva porterà con sé anche la lista dei ministri che il presidente della Repubblica dovrà nominare. Dunque i grillini debbono decidere in fretta e non possono rifugiarsi nell’idea di scegliere all’ultimo minuto e dire sì o no quando Draghi si presenterà al Parlamento. Perché sciogliendo la riserva Draghi avrà già deciso il perimetro della maggioranza, i posti da assegnare, anche al Movimento, e i tratti programmatici.





Go to Source

Tweet Share Pinterest