Governo, le ultime notizie di oggi: Mario Draghi alle 12 Quirinale. Orlando (Pd): “Il nostro 11% al Senato non basta a sostenere un nuovo esecutivo”

La carta Draghi giocata dal Quirinale dopo il nulla di fatto dell’esploratore Roberto Fico è l’ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica. “Non voteremo un esecutivo tecnico guidato da Draghi – ufficializza il M5s – per noi l’unico governo possibile è politico”. Ma si adombra la possibilità di una spaccatura interna. Per Meloni “è meglio il voto”, Salvini avverte: “Il problema non è il nome della persona, ma che cosa vuole fare e con chi”. Cauta Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l’ex presidente della Bce. Renzi plaude a Mattarella. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è “pronto al confronto per il bene del Paese”. La Borsa festeggia, lo spread scende a quota 107. Oggi alle 12 Mario Draghi è atteso al Quirinale.

Orlando: “Pd deciderà anche in base a scelte di altri partiti”

“Il Pd in Senato pesa per l’11 per cento, in parlamento le forze che sostennero Monti sono molto più ridotte, il Pd dovrà ragionare su cosa fare anche in relazione a ciò che fanno gli altri, il nostro 11 per cento non basta a sostenere un governo”. Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando a Radio Immagina, su un sostegno al governo Draghi. Rispetto al governo Monti, “ci sono sicuramente delle similitudini ma anche delle differenze, Draghi come Monti viene dal mondo economico, dall’esperienza europea e di collocamento sopra le parti politiche. La differenza in positivo è che Monti fu chiamato per un’emergenza finanziaria, oggi il governo che si insedierà dovrà gestire 200 mld di euro. Maè più difficile in un altro senso perché il Parlamento di oggi è più complicato perché nel 2011 le forze europeiste e bipolariste occupavano spazi importanti in Parlamento, oggi queste si sono ridotte e ci sono forze che sono nate proprio come reazione all’esperienza Monti”.

Fratoianni (Leu): “Difficile sostenere Draghi”

“Mi pare molto difficile sostenere un governo di questo tipo”. Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e parlamentare di Liberi e Uguali, ad Agorà su Rai Tre, sul nuovo governo Draghi.