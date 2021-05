Governo, Letta incontra Draghi: “Insoddisfazione per il metodo di Salvini”

Nella maggioranza qualcosa non funziona. E quel qualcosa, anzi, qualcuno, è il leader della Lega. A esprimere “insoddisfazione per il metodo di Salvini” è stato oggi il segretario del Pd incontrando il presidente del Consiglio. Enrico Letta è stato ricevuto da Mario Draghi a Palazzo Chigi per un colloquio in cui si è parlato dei temi principali dell’agenda di governo, in particolare i nodi da affrontare dopo la recente definizione del Pnnr. Ma parlando delle prospettive per il mondo del lavoro e il sostegno ai giovani, Letta non ha potuto non fare riferimento anche ai problemi all’interno della maggioranza che sostiene l’esecutivo.

Dalla battaglia per il coprifuoco al tema dei migranti, Salvini continua infatti a creare spaccature con Pd, 5 Stelle e Leu. I dem, fanno sapere dal Nazareno, chiedono correttezza e rispetto nell’impegno comune dei partiti della maggioranza nel sostegno all’esecutivo. “Basta stare con un piede dentro e uno fuori”, dicono dalla sede del partito.

Nel corso del colloquio a palazzo Chigi Letta ha anche espresso a Draghi soddisfazione “per la tempistica ed i contenuti del Recovery”. Ora, spiegano dal Nazareno, si apre una fase nuova e per il Pd è necessaria “una grossa spinta sul lavoro con decontribuzione per nuova occupazione e la detassazione per le nuove attività imprenditoriali”. Inoltre, dicono dal partito, bisogna pensare alla ripartenza del turismo “con il piano Vacanza italiana 2021” e per Letta “i giovani devono essere al centro della ricostruzione del Paese dopo la grave crisi economica”.