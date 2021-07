Governo, oggi il Cdm: sul tavolo la data del voto nelle città e la giustizia

Convocato alle 11.30 il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo: la data del voto nelle città alle amministrative, che con ogni probabilità sarà il prossimo 3 ottobre. E ci potrebbe essere, anche, un nuovo passaggio del ddl di riforma della giustizia, con eventuali nuove modifiche concordate tra le forze di maggioranza. Poi domani l’avvio dell’esame in aula. A quel punto si valuterebbe se porre o meno la fiducia, una volta soppesate le manifestazioni di dissenso da parte dei deputati. Solo la prossima settimana si comincerà la valutazione delle misure anticovid. Al momento, infatti, Mario Draghi media tra le forze di maggioranza e accantona per qualche giorno il tema dei green pass e delle disposizioni per l’avvio sicuro dell’anno scolastico, per dedicarsi al tema della giustizia su cui si stanno facendo passi in avanti significativi.

Ieri l’incontro con Matteo Salvini, seguito da una telefonata sempre con il leader leghista in serata, una con il segretario Pd Enrico Letta e diversi contatti con il M5S di Giuseppe Conte, il premier tira le fila e decide di procedere step by step.

Sul tavolo di palazzo Chigi e del ministero della Giustizia sono arrivate ieri le richieste della Lega sulla giustizia, dopo che Salvini aveva incassato il rallentamento delle misure sul green pass: “Non possono andare in fumo i processi per mafia” ha spiegato la Lega, aggiungendo però al tema già caro al M5s altre due fattispecie, “traffico di droga e violenza sessuale”. La sottosegretaria alla Giustizia in quota Movimento 5 stelle, Anna Macina, mostra una cauta apertura: “Non potremo tutti avere quello che chiediamo, ma i nostri accorgimenti, pur essendo di natura tecnica, sono giusti. Non si tratta di questioni ideologiche” però sottolinea anche che una soluzione “potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri, ma se l’accordo è saldo e non ci sono rischi, la riformulazione della ministra può anche essere inviata direttamente in commissione”. Dunque ora la palla è a palazzo Chigi dove Draghi, come sollecitato ieri dal presidente Sergio Mattarella, proseguirà fino all’ultimo la mediazione ma poi assumerà l’onere della decisione.

Altra questione: l’ipotesi del 3 ottobre come data delle prossime amministrative. La trattativa per ‘anticipare’ di una settimana la tornata elettorale (si parlava del 10-11 ottobre) potrebbe infatti chiudersi oggi. Ma nella maggioranza c’è chi non esclude che, qualora si dovesse svolgere, il Cdm possa fissare presto la data delle prossime elezioni comunali che sceglieranno il sindaco di 15 capoluoghi di provincia e sei capoluoghi regionali.