Governo, Salvini contro Fornero consulente: “No, la Lega non ci sta. Ha già fatto troppi danni”

“La Fornero scelta dal Pd per occuparsi dei pensionati italiani??? No grazie, la Lega non ci sta, la signora ha già fatto troppi danni”. Matteo Salvini si scaglia contro la nomina dell’ex ministro del Lavoro nel team di consulenti economici del governo. E su Twitter va all’attacco.

Elsa Fornero, insieme a Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola, Giuseppe De Rita ed altri economisti, sociologi e giuristi sono diventati consulenti a Palazzo Chigi per le Politiche economiche, come si legge sul sito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe). “Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci – si legge sul sito – in forza della delega ricevuta dal presidente Mario Draghi in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, ha provveduto con due distinti decreti già registrati a istituire un Consiglio d’indirizzo che avrà il compito, a titolo gratuito, di orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica presso il Dipe. Tale organismo sarà presieduto dallo stesso sottosegretario Tabacci con il coordinamento del capo del Dipe, professor Marco Leonardi”. Di seguito poi tutti i nomi dei consulenti che ne fanno parte: Antonio Calabrò, Patrizia De Luise, Giuseppe De Rita, Elsa Fornero, Giuseppe Guzzetti, Alessandra Lanza, Mauro Magatti, Alessandro Palanza, Alessandro Pajno, Monica Parrella, Paola Profeta, Silvia Scozzese, Alessandra Servidori, Anna Maria Tarantola, Mauro Zampini.

La Lega non ci sta, come commenta il suo leader. E presenterà una interrogazione al governo, sia al Senato che alla Camera, in merito all’incarico a Elsa Fornero come consulente nel consiglio per l’indirizzo della politica economica istituito da Bruno Tabacci. Nello specifico, il Carroccio intende domandare chiarimenti su quali obiettivi l’ex ministro lavorerà. E in particolare capire se è vero che “ci sarebbe una battaglia che Fornero avrebbe intenzione di intestarsi e che avrebbe come finalità quella di incrementare il tasso di occupazione tra gli anziani in buona salute, attraverso un aumento dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia”.

Replica il ministro del Lavoro, Andrea Orlando: “Trovo divertente e curioso il fatto che Salvini faccia chiedere a me da alcuni suoi parlamentari il perché della nomina della professoressa Fornero tra i consulenti del dipartimento programmazione economica. Interrogazioni random”.





