Gran Bretagna, ricoverato il principe Filippo

LONDRA. Il Principe Filippo è “ricoverato in ospedale”. Lo annuncia Buckingham Palace, che la definisce “una misura precauzionale”. Il duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta si “sarebbe sentito poco bene” e per questo ha bisogno di “riposo e sarà tenuto sotto osservazione” dai medici, recita il comunicato. Non è chiaro di che natura sia il malanno del 99enne Filippo, già ricoverato nel dicembre 2019 per qualche giorno in ospedale.

Secondo fonti di Buckingham Palace consultate dalla Reuters, Filippo sarebbe arrivato la scorsa notte in ospedale su una macchina di servizio, non in ambulanza. Inoltre, “sarebbe entrato sulle sue gambe” nel King Edward VII Hospital, al centro di Londra, lo stesso di circa un anno fa. Il Palazzo reale precisa che il consorte di Elisabetta II è stato ricoverato su consiglio del suo medico personale dopo un imprecisato malanno durato qualche giorno, che tuttavia “non è legato al Covid”, per il quale tra l’altro Filippo è anche vaccinato (almeno con una dose) da qualche settimana insieme alla sovrana. Elisabetta, invece, sarebbe rimasta al Castello di Windsor e non avrebbe accompagnato il marito.

Elisabetta, l’ultima regina? La Gran Bretagna discute (di nuovo) del futuro della monarchia di Enrico Franceschini 13 Febbraio 2021

Dal 2017 Filippo si è ritirato da impegni pubblici, ma nel gennaio 2019 fece molto discutere dopo aver provocato, alla guida senza cintura, un incidente nei pressi della tenuta di reale di Sandringham in cui rimasero feriti una mamma e il suo bambino, fortunatamente in modo non grave. Il 10 giugno compirà 100 anni e per questo i Windsor stavano già organizzando una cerimonia in suo onore, ovviamente in tono minore causa Covid. Per l’occasione si è anche parlato molto di un probabile ritorno del principe e nipote Harry dalla California.