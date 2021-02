‘ Grande fratello vip’, Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio dopo le frasi su Laura Pausini e il compagno

Pubblicità

Pubblicità

Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip. Lo annuncia una nota ufficiale di Cologno Monzese. L’editore si dissocia “completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa”. “Un comportamento – prosegue la nota – grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta e esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”. D’Eusanio finisce nel mirino per le dichiarazioni su Laura Pausini: ha affermato che il compagno della cantante, Paolo Carta, la picchiererebbe, prima che i suoi compagni si stupiscano e la regia sentendo quelle parole stacchi la ripresa della scena. Dopo aver rischiato l’eliminazione per aver usato il termine “negro”, la conduttrice provoca un’altra bufera.

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”. Così Laura Pausini e Paolo Carta in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della cantante in cui annunciano anche che “l’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP”. D’Eusanio aveva fatto pesanti illazioni sul conto di Paolo Carta, compagno della popstar e padre di sua figlia Paola. “Questa c’ha uno che la mena – ha detto D’Eusanio mentre nella casa veniva diffusa una canzone della Pausini – la crocchia. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, ha aggiunto. E’ stata interrotta da Samantha De Grenet che ha esclamato: “Ma si amano alla follia!”, prima che la regia smettesse di riprendere la scena.

Endemol Shine Italy, in un comunicato, “si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D’Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini, affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente”. “La produzione del programma procederà all’immediata squalifica della concorrente”, aggiunge la nota di Endemol chiarendo che Alda D’Eusanio “uscirà dalla casa stasera stessa”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest