Gravina: “Giocatori inginocchiati? Non imponiamo nulla”

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – “Inginocchiarsi? No a imposizioni dall’alto, ognuno è libero”. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha liquidato così il caso dei calciatori inginocchiati contro il razzismo. La protesta simbolo del movimento Black Lives Matter aveva generato polemiche dopo la gara col Galles: solo cinque azzurri su undici avevano scelto di inginocchiarsi prima del fischio d’inizio.

Lo sport in ginocchio: da Kaepernick a Italia-Galles 21 Giugno 2021

“Nessuna imposizione sull’inginocchiarsi”

Gravina esclude qualunque imposizione sull’argomento: “Inginocchiarci a Wembley? I messaggi della Federazione sono chiari: poniamo in essere ogni attività contro ogni forma di razzismo. Riteniamo che questo non può essere frutto di una scelta di politica federale, ognuno sceglie per sé. Con i ragazzi ne abbiamo parlato, sapevano che era previsto nell’ambito del protocollo pre gara. E i ragazzi sono stati liberi, qualcuno l’ha seguito, altri si sono limitati ad applaudire. Massimo rispetto per tutte le forme di espressione contro la discriminazione razziale”.

Europei, Mancini arrabbiato: all’Italia non bastano gli ottavi di Enrico Currò 21 Giugno 2021

“Escluso uno spostamento delle finali”

Altra questione: lo spostamento delle finali, a Roma o a Budapest: “Smentisco categoricamente una finale a Roma – giura Gravina -, ma anche uno spostamento a Budapest. Non ci sono minimamente i presupposti. Budapest è un tema che sta attirando molta attenzione e preoccupazione: ci sono una serie di verifiche in atto, per capire che effetti può generare quei 60 mila spettatori senza distanziamento e senza mascherina. L’Uefa non strizza l’occhio a Budapest ma ad altre realtà, anzi ha preoccupazione per questa situazione. Io resterei sul grande senso di responsabilità del nostro Paese per tutelare la salute degli spettatori. Credo però per i quarti ci sarà un incremento dei posti”.

Europei, insieme al Galles anche cinque azzurri si inginocchiano contro il razzismo 20 Giugno 2021

Il bilancio di Gravina

La conferenza a casa azzurri è stata occasione per un bilancio della fase a gironi in casa, all’Olimpico. “Spegnere le luci di Wembley? Quando fu detto nel ’96 non portò fortuna, noi vogliamo accenderle le luci di Wembley. Il gioco dell’Italia di Mancini ci fa ben sperare, giochiamo prevalentemente nella metà campo offensiva. Il modello italiano di oggi è un modello vincente. Mi soffermo su tre temi. Uno: gli ascolti in tv confermano un livello di interesse alto, 42 milioni di telespettatori hanno gioito con l’Italia, share del 62% tra Rai e Sky. Sui social la nostra base è aumentata di mezzo milione in pochi giorni e abbiamo lanciato nuovi profili in cinese e in arabo. Interazioni per quasi 20 milioni per ogni profilo, numeri incredibili che certificano cosa sia l’azzurro per gli italiani. Due: l’organizzazione delle 3 gare e l’accoglienza della città di Roma. Sapevamo che riportare la gente allo stadio sarebbe stato un impegno gravoso, ma riportare la gente in sicurezza è uno spot importante, un messaggio di speranza per il futuro. Un mese fa sembrava impossibile, oggi è una splendida realtà. All’Olimpico abbiamo avuto 48 mila persone nelle tre gare, sicurezza impeccabile, ringrazio tutti quelli che lo hanno reso possibile, oltre tremila persone. Tre: i grandi risultati di Casa Azzuri. Dodicimila accessi, 7500 registrazioni tramite il sito, 9 eventi di intrattenimento, 7 concerti live. Una risposta a chi pensava che il calcio fosse il mondo dei privilegiati rispetto al mondo della cultura. Invece abbiamo testimoniato con iniziative come il calcio possa dare messaggi di speranza a mondi diversi, come quello degli eventi dal vivo, diventando forza trainante”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest