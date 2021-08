Green Pass. Borghi accusa Salvini: “Incassata una grande sconfitta”

Pubblicità

Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sul Green Pass, con il voto favorevole dei ministri leghisti. Ma una parte della Lega ribolle e accusa i vertici di avere portato a casa una sonora sconfitta. Una sensazione, una percezione, una frustrazione che si incarna in una sfilza di tweet del deputato Claudio Borghi, quello che nei giorni scorsi era in piazza con i nov vax a manifestare contro la dittatura sanitaria, in compagnia di Siri, Bagnai e Pillon. Tweet che scatenano la base.

Ieri sera, Renato Brunetta, il ministro della Funzione pubblica aveva appena iniziato a spiegare davanti alla commissione Affari sociali della Camera i contenuti del decreto che Borghi già twittava: “Cari amici, il decreto se confermato è intollerabile. Non sarà certo l’aver salvato le colazioni negli alberghi a compensare oscenità come la mancata esenzione per i minorenni e l’obbligo per la scuola e per gli studenti. Ho fatto il possibile ma ho perso. Mi scuso con tutti voi”.

E dopo avere ascoltato Brunetta, comincia a demolire il decreto: Prendendo slancio man mano che passano le ore. “Ah scusate, a scanso di equivoci, la norma che dovrebbe esentare dal green pass i ristoranti degli alberghi nel decreto non c’è”. Oppure: “No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per Covid è zero. Obbligati al green pass. Ma che orrore, sembrava per alcuni minuti che la decenza avesse preso il sopravvento. Nulla. Ma come si fa… giocare con la vita dei ragazzi”. Posta anche un video.

Rivolto ai militanti che di vaccini e limiti non ne vogliono sapere. Rivolto soprattutto a Matteo Salvini che nel frattempo cercava di correre ai ripari dicendo ai giornali in edicola oggi che non è vero, non è stata una sconfitta, abbiamo salvato la stagione turistica. E se non fosse chiaro l’obiettivo delle sue critiche, se non fosse chiaro chi è il responsabile della sconfitta twitta ancora: “Sempre a scanso di equivoci: Ovvio che continuerò a combattere da domani mattina però, come diceva Kennedy, i successi hanno mille padri, le sconfitte sono sempre orfane. Ecco, non mi va di lasciarla orfana e ci ho messo la mia faccia”.

Benzina sul fuoco in una Lega già attraversata da uno scontro strisciante fra i sostenitori del filo governista Giancarlo Giorgetti che vorrebbe portare il partito nel Ppe e quelli della Lega dura e pura che non accetta compromessi, continua ad attaccare l’Europa e l’euro e guarda con simpatia a Orban e Putin. “Complimenti a chi nel ‘governo dei migliori’ doveva opporsi al #Green Pass e far cambiare idea a Draghi e Speranza. E ancora c’è chi ci crede! Un plauso vero invece a chi tiene duro, come borghi e pochi altri, pur essendo mosche bianche”, twitta Cristina Cappellini, ex assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia.

I commenti non si fanno attendere. Anche sulle pagine ufficiale di Matteo Salvini. “Con il decreto green pass ha stravinto la sinistra, in primis #Draghi e il suo Governo dei peggiori. Per la #destra è una disfatta epocale, una Waterloo. Non avete ottenuto nulla, cazzo! Da elettore di destra sono profondamente deluso, incazzato.”, si legge.

Salvini viene chiamato direttamente in causa: “In Parlamento presenti oltre 900 emendamenti per mitigare la portata distruttiva del #Green pass e nel #Governo approvi un decreto che lo rende ancor più devastante…#Salvini non ha una bussola. Un leader incapace di prendere una posizione non è tale per definizione”. si scrive. E ancora: ” La Lega deve tornare alle origini (l’ho vista ed aiutata a crescere all’epoca). Questa accozzaglia di venduti ha fatto la fine del PD, si è fatta infiltrare dalle lobby, dai democristiani, dai pidioti, dai cattocomunisti. #Salvini ha sbagliato tutto”.

Borghi, quindi ha gettato un sasso e fatto partire una valanga. Ma dalle critiche non si salva neanche lui. Perché una militante lo accomuna al complotto contro gli italiani: “Mentre i #Borghi buttavano fumo negli occhi agli elettori, i ministri della Lega hanno sempre votato compatti le porcate di #Draghi e #Speranza. La politica oramai usa i cittadini come cavie e pedine, quando lo capirete forse saremo ancora in tempo a salvarci”.





