Green Pass, dal 6 agosto obbligo anche alla Camera. Ma l’Aula rimane esclusa dal provvedimento

Il Green Pass diventa obbligatorio anche per frequentare alcuni spazi della Camera dei Deputati. È quanto è stato stabilito oggi durante una riunione del colleggio dei Questori. La nuova norma scatterà a partire dal 6 agosto 2021, la stessa data in cui scatterà l’obbligo di presentare il certificato verde per fequentare luoghi come bar e ristoranti al chiuso.

Anche per la Camera varrano le stesse regole. Il pass, infatti, sarà necessario per accedere ai locali adibiti alla ristorazione con consumazione al tavolo e in quelli usati per svolgere attività istituzionali, culturali, convegnistiche e per partecipare alle conferenze stampa. L’obbligo, però, non è previsto per entrare in Aula o per partecipare ai lavori all’interno delle commissioni.

[embedded content]

“I deputati rispettano le regole che valgono per tutti, come è sempre stato durante la mia Presidenza”, scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. “La Camera adotta le misure per contrastare la diffusione dell’epidemia in linea con quanto stabilito dalle autorità sanitarie nazionali. Vale per queste nuove misure così come per le precedenti adottate in oltre un anno di gestione della pandemia”, conclude. “La delibera del collegio dei questori della Camera sul Green Pass per alcuni servizi di Montecitorio è un primo passo. Il Senato faccia altrettanto. Il Parlamento si adegui alle decisioni del Governo”, scrive su Twitter il senatore del Pd Andrea Marcucci.