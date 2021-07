Green Pass in Parlamento, crescono i favorevoli: “Fico sbaglia, noi come gli altri cittadini”

Cresce il fronte dei favorevoli all’utilizzo del Green Pass per accedere in Parlamento. Pd, Italia Viva e Forza Italia spingono affinché il passaporto vaccinale venga posto come condizione essenziale per entrare nei palazzi delle istituzioni. Posizione, questa, che si scontra con le parole del presidente della Camera Roberto Fico. “Non mi sento molto vicino alla posizione di dire qui dentro si entra solo con il green pass”, ha detto l’esponente del M5S. Una dichiarazione che ha spinto Maria Elena Boschi, capogruppo dei deputati di Italia Viva, a lanciare un appello affinché Fico avvii “quanto prima le opportune iniziative” per fare del Green Pass un “requisito per l’accesso ai locali della Camera”.

Il governo è pronto a varare il decreto che renderà il certificato verde obbligatorio per frequentare luoghi come teatri, palestre, bar e ristoranti al chiuso. Per alcuni parlamentari è un controsenso il fatto che lo stesso obbligo non venga esteso alle istituzioni. Un’opinione condivisa anche da chi contesta l’utilizzo del Green Pass, a partire da Matteo Salvini che, commentando le parole di Fico, scrive: “Divieti, multe e proposte di licenziamento per lavoratrici e lavoratori, e tutto libero per i parlamentari? Ma per favore…”. Una contraddizione sottolineata anche dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato, favorevole all’iniziativa del governo e contrario alla presa di posizione di Fico. “Green Pass per entrare nei cinema e nelle palestre e non per accedere al Parlamento? A me sembra una follia”, dice il coordinatore di Italia Viva. “Non trovo nulla di strano che venga applicata anche per i palazzi della politica una misura a cui dovranno sottostare tutti i cittadini europei”.

Anche Forza Italia si schiera a favore della proposta, con Antonio Tajani da una parte (“credo che i tutti parlamentari debbano vaccinarsi”) e i capigruppo di Camera e Senato dall’altra, che chiedono ai senatori e deputati azzurri di “munirsi di green pass” con l’obbiettivo di “dare un segnale forte all’esterno”, scrivono. “Stiamo chiedendo sacrifici ai nostri concittadini e stiamo introducendo, con il solo scopo di sconfiggere il Covid, nuove misure. Diamo un positivo esempio, e agiamo anche noi in questa responsabile direzione”. Anche Michaela Biancofiore di Coraggio Italia, partito del governatore di centrodestra Giovanni Toti, è sulla stessa linea. “Sorprende che il presidente Fico si eriga a simbolo della casta negando l’obbligo del Green pass in Parlamento”. E ancora: “Noi parlamentari facciamo le leggi, imponiamo il Green Pass per accedere a determinati esercizi commerciali, ai viaggi ecc, e poi pretendiamo di non avere il Green Pass proprio nel luogo che dovrebbe essere il pronto soccorso legislativo degli italiani”, commenta indignata.

Nel Pd la posizione è unanime. La prima a lanciare la proposta è stata Alessia Morani in un’intervista a Repubblica. Ora si aggiunge anche il deputato dem Andrea Marcucci: “Non si capisce perché il Parlamento debba essere l’unico luogo pubblico senza Green Pass? Le riserve del presidente Fico vanno superate: Camera e Senato devono adeguarsi al resto del Paese”.