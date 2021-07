Green Pass lavoratori, i sindacati: “Niente forzature, si mantengano i protocolli di sicurezza”

Pubblicità

ROMA – L’obbligo del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro va negoziato con le parti sociali, e comunque nessuna legge dovrà mai prevedere l’ipotesi del licenziamento o del taglio della retribuzione. Soprattutto, affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil a margine del tavolo sulle pensioni che oggi si è tenuto con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, non si può pensare che il Green Pass possa sostituire i protocolli di sicurezza, che rimangono comunque indispensabili. “In questi mesi si è dimostrato purtroppo che si può continuare a morire sul lavoro anche se si è vaccinati, anche se si hanno le mascherine. Non si può abbassare la guardia”.

“Noi continuiamo a dire che sui posti di lavoro c’è un protocollo di sicurezza che ha funzionato benissimo. – ribadisce il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri – Non vorremmo che la necessità di parlare del Green Pass significhi mettere in discussione i temi sulla sicurezza”. E in ogni caso qualunque modifica ai protocolli deve passare per la stessa via, e cioè per la contrattazione, sottolinea il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra: “Non servono iniziative unilaterali o fughe in avanti”. Al contrario, “bisogna discutere insieme, così come abbiamo fatto quando abbiamo negoziato i protocolli sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quando il 6 aprile abbiamo condiviso con le associazioni datoriali e il governo l’accordo per sostenere la campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro”.

Anche rispetto ai possibili esiti di questa discussione, i sindacati però pongono due condizioni fondamentali: la prima, a stabilire l’obbligo di Green Pass non può che essere la legge, non valgono in questo caso iniziative del datore di lavoro. La seconda è che in ogni caso in lavoratore che non può o non vuole ottenere il Green Pass non possa in ogni caso essere licenziato o subire decurtazioni salariali.

A parlare dell’obbligatorietà del Green Pass, alcuni giorni fa, è stata Confindustria, in modo indiretto: è stata pubblicata da un quotidiano una email interna dell’organizzazione datoriale che dava notizia dell’opportunità di avviare con il governo una trattativa in tale direzione. Le altre organizzazioni datoriali si sono divise sulla proposta.

Al tavolo sulla previdenza i sindacati hanno presentato la loro piattaforma, che prevede la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età, la flessibilità in uscita a partire dai 62 anni e la pensione di garanzia per i giovani. “Si è aperto un confronto sul tema della previdenza, il sindacato ha espresso la propria piattaforma, noi abbiamo proposto il lavoro emerso dalla Commissione che dovrà definire i lavori cosiddetti gravosi. – ha detto brevemente al termine dell’incontro il ministro Orlando – Alla luce anche delle valutazioni e dei pareri degli altri ministeri, la discussione proseguirà, mi auguro con esito positivo”.

Cancellato invece oggi il tavolo sugli ammortizzatori sociali. La riforma, che si fonda sull’istituzione di ammortizzatori universali, che includano anche le partite Iva e le piccole imprese, non è ancora stata messa a punto soprattutto dal punto di vista delle risorse, ancora da reperire. “Noi abbiamo sollecitato urgentemente il ministro perché convochi un tavolo sugli ammortizzatori. – dice Sbarra – Aspettiamo che il governo dica con chiarezza qual è la sua proposta. Dobbiamo accelerare perchè l’autunno rischia di determinare forti tensioni sociali”.

Ma anche sulla riforma previdenziale i sindacati chiedono di accelerare: “La situazione che stiamo attraversando potrebbe essere aiutata da una decisione su quello che succederà dal primo gennaio dell’anno prossimo: – dice Bombardieri, riferendosi alla scadenza di quota 100 a fine dicembre – quindi chiediamo decisioni veloci e risposte chiare. La discussione si riaprirà appena possibile anche ad agosto, non so se la politica abbia gli stessi tempi”.

Altrimenti, i sindacati non stanno a guardare, dice Landini: ” Riforme ammortizzatori sociali, riforma delle pensioni e riforma fiscale sono tre argomenti sui quali se nel mese di settembre non ci sono risposte adeguate dovremmo pensare anche a forme di coinvolgimento dei lavoratori e di mobilitazione nel Paese”.





